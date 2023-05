É a reacção do primeiro-ministro Patrice Trovoada, em relação as declarações polémicas do Presidente da República Carlos Vila Nova, sobre o não convite do Estado são-tomense para participação na cerimónia de coroação do Rei Carlos III.

No dia 7 de maio, o Chefe de Estado são-tomense, considerou como assunto de actualidade do país, o facto de não ter sido convidado para a cerimónia real no Reino Unido da Grã Bretanha.

«Não me fiz representar porque não me chegou qualquer convite, para representar São Tomé e Príncipe naquele evento. E não tendo recebido um convite oficial não ficaria bem fazer-me representar. Há ordem e procedimentos que se tem que respeitar. E eu não poderia fazer isso aos são-tomenses sem que de facto tivesse recebido um convite para lá estar», pontuou, Carlos Vila Nova.

No dia 8 de maio, o primeiro-ministro Patrice Trovoada regressou de Londres, após ter assistido a cerimónia de coroação do Rei Carlos III. Garantiu que a cerimónia real decorreu muito bem. «O importante é que estivemos lá…», frisou Patrice Trovoada.

Confrontado com as declarações do Presidente da República, disse que não sabia em que contexto Carlos Vila Nova teria proferido as declarações.

A persistência da imprensa em querer saber se o primeiro-ministro teria sido convidado directamente pelo Reino Unido, Patrice Trovoada respondeu.

«Temos muita coisa com que nos preocupar. Eu sei que a imprensa gosta de pegar em pequenas coisas e fazer assim um pouco de barulho, mas é desnecessário . Não há nenhum problema as coisas correram perfeitamente bem. Não sei em que contexto o presidente declarou, o quê que ele quis dizer, o que se passou. Estou cá e saberei amanhã(terça-feira). O país tem de trabalhar sobretudo nas coisas mais importantes», afirmou o primeiro-ministro.

O encontro semanal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro terá ocorrido na terça – feira. Até o fecho deste artigo, o Téla Nón, não teve qualquer indicação de que o assunto tenha sido analisado entre os dois titulares de órgãos de soberania.

Abel Veiga