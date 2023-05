MLSTP abandonou sessão plenária por alegada injúria e divergência com a Presidente do parlamento

As declarações do deputado da ADI Onório Sousa Pontes, em apontou os deputados Gabdul Quaresma e Osvaldo Abreu do partido MLSTP, como tendo sido citados pelo relatório do Tribunal de Contas, numa alegada fraude de 500 mil euros, relacionada com as obras de construção das pontes sobre o Rio Água Grande, estragaram o ambiente parlamentar na quarta – feira.

Os 18 deputados do MLSTP abandonaram a sessão plenária, após divergências com a Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento.

O maior partido da oposição acusou a Presidente da Assembleia Nacional, de ter sido complacente com o deputado da ADI.

«A senhora Presidente opinou que não houve ofensa a honra dos dois deputados do MLSTP. Eu enquanto líder da bancada parlamentar, fiz uma apelação à mesa para explicar a senhora Presidente de que estava errada, ela simplesmente recusou», contestou Danilo Santos.

MLSTP, diz que Celmira Sacramento não respeita o regimento da Assembleia Nacional. A lei que regulamenta o funcionamento do parlamento prevê, segundo o MLSTP, que a Presidente deve intervir em situações de desrespeito, ou injúria.

«Nós não tínhamos outra alternativa a não ser abandonar a sala para denunciar esta forma ditatorial que o actual poder e a senhora Presidente da Assembleia Nacional tem utilizado na governação do país», afirmou o líder da bancada parlamentar do MLSTP, Danilo Santos.

Divergências continuam a marcar o relacionamento entre a bancada parlamentar do MLSTP e a Presidente da Assembleia Nacional.

Abel Veiga