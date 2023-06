Presidente dos Emiratos Árabes Unidos convida Carlos Vila Nova para a COP28

O Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Presidente Carlos Vila Nova, recebeu uma carta de convite de Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU) para participar na COP28 agendada para Dubai Expo City em novembro deste ano.

A carta-convite foi entregue pessoalmente ao Presidente Carlos Vila Nova pelo Sr. Amer Alalawi, Chefe da Missão dos Emirados Árabes Unidos no Gana com acreditação simultânea no Togo e São Tomé e Príncipe.

Os dois discutiram outros assuntos importantes para melhorar a cooperação entre os dois países em diversas áreas.

Fonte : Embaixada dos Emiratos Árabes Unidos no Gana