Juiz Roberto Raposo é o novo Presidente do Tribunal Constitucional

O antigo Procurador – adjunto do Ministério Público foi eleito pelos seus pares na primeira reunião realizada no Tribunal Constitucional.

A maioria do colectivo de 5 juízes do Tribunal Constitucional apostou no magistrado Roberto Raposo, como Presidente. A Juíza Kótia Menezes, foi a segunda mais votada e é vice-presidente do Tribunal Constitucional.

Mas antes de assumirem as suas funções, os 4 novos juízes conselheiros foram investidos pelo Presidente Interino da Assembleia Nacional, Abnilde Oliveira.

Apenas os líderes das bancadas parlamentares do partido ADI e da Coligação MCI-PS/PUN, forças políticas que seleccionaram e elegeram os 4 novos juízes, participaram na cerimónia.

O MLSTP e o Movimento Basta que representam a oposição no parlamento boicotaram a investidura dos novos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional.

O Presidente Interino da Assembleia Nacional recorreu à bíblia sagrada, mais concretamente ao livro do profeta Isaías, para aconselhar os 4 novos juízes. «Ai dos que recebendo suborno iliba os culpados e condena o inocente», declarou Abnilde Oliveira.

O Presidente interino da Assembleia Nacional, disse também que é grande a expectativa a volta das futuras decisões dos novos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional.

Abnilde Oliveira, avisou aos juízes que o país deve ser honrado e a instituição tribunal constitucional dignificado.

Abel Veiga