Liga dos Veteranos do MLSTP pede a Jorge Bom Jesus a marcação do congresso extraordinário

Derrotado nas eleições presidenciais de julho e setembro do ano 2021, o partido MLSTP/PSD sofreu mais uma derrota desta vez, estrondosa nas eleições legislativas, autárquicas e regionais de setembro do ano 2022. Perdeu todo o poder executivo(autarquias e governo central) que conquistou através de uma coligação, após as eleições legislativas de 2018.

Apesar das sucessivas derrotas eleitorais, Jorge Bom Jesus, eleito presidente do MLSTP em 2018, continua a presidir o actual maior partido da oposição, que tem 18 deputados no parlamento de 55 assentos.

No entanto, a Liga dos Veteranos do MLSTP reuniu o seu secretariado no dia 3 de Julho e após análise profunda da situação interna do MLSTP, chegou a conclusão de que é urgente a realização de um congresso extraordinário de união e reconciliação interna.

«Existe um desentendimento entre algumas figuras históricas do partido com a actual direcção que não tem permitido uma união para fazer frente aos próximos desafios, e ter uma posição firme e coerente que nos permita ganhar as próximas eleições», refere a Liga dos Veteranos do MLSTP.

Na carta que enviou ao Presidente do MLSTP Jorge Bom Jesus, a pedir a realização do congresso extraordinário a liga dos veteranos, faz outras constatações.

«Constatou-se que os fundadores históricos do partido viraram as costas ao partido, e não aparecem em nenhuma actividade, e a consequente marginalização dos veteranos o que nunca existiu na história do MLSTP», lê-se na carta.

Os veteranos do partido que conduziu a luta política para a independência de São Tomé e Príncipe, consideram que a crise interna no MLSTP, ajuda a fragilizar a democracia. « Tendo em conta que os ricos da implantação de uma ditadura em São Tomé e Príncipe podem acabar com o Estado de Direito, que é a maior conquista do povo são-tomense», alertam os veteranos na missiva endereçada ao Presidente do partido.

As contradições e clivagens no seio do MLSTP estendem-se até as estruturas de base. A liga dos Veteranos diz que reina contenda entre os membros de núcleo de base nos distritos. «Os que apoiam a actual direcção e os que não apoiam estão de costas voltadas».

Por tudo isso, os mais velhos do partido disseram a Jorge Bom Jesus que «a única via para a solução dessa preocupação é a realização de um congresso extraordinário até ao fim do ano 2023 criando todas as condições de forma a legitimar uma nova direcção consensual que consiga unir todos os dirigentes e militantes do partido pondo assim fim as contradições internas».

Fundado há 51 anos na Guiné Equatorial, o MLSTP é desafiado por alguns dos seus membros fundadores a promover união interna.

«Este congresso extraordinário é fundamental para não deixar a situação agravar-se mais, e não está dirigido contra ninguém, o que se quer é a união de todos os membros desta grande família», concluem os veteranos na carta com data de 3 de julho, dirigida ao Presidente Jorge Bom Jesus.

Se o Presidente “JBJ” aceitar o pedido dos veteranos, deverá comunicar imediatamente à comissão permanente do MLSTP, órgão acusado +pelos veteranos de ser infuncional. Logo depois será convocada a reunião da Comissão Política do partido, que por sua vez submeterá o assunto ao Conselho Nacional. Este último é que tem a competência de convocar o congresso extraordinário e marcar a data.

Abel Veiga