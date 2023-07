STP e Paraguai assinaram protocolo de relações diplomáticas

As instalações da embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal foram o palco da inauguração das relações diplomáticas entre o arquipélago africano e o país da América Latina.

Desde o ano 2014 que os dois países começaram a dialogar no sentido de estabelecer relações diplomáticas. Diálogo e propósito que não avançaram por diversas razões.

Mas nesta semana Júlio Duarte Van Hambeck, embaixador do Paraguai em Portugal reuniu-se com o embaixador António Quintas, e ambos selaram o primeiro protocolo de relações diplomáticas.

O diplomata do Paraguai considerou o momento como sendo emblemático na diplomacia. Por sua vez o embaixador de São Tomé e Príncipe considerou que o protocolo abre oportunidades de cooperação em vários domínios. As energias renováveis são um deles.

«Eu levanto a ponta do véu para falar da potencialidade do Paraguai em matéria de hidro-energia. Um país com alta capacidade de produção energética através dos rios, que é um dos grandes pensamentos do nosso país…», realçou António Quintas.

Os sectores da economia e do turismo destacam-se também nos interesses dos dois países. « Podemos iniciar o diálogo diplomático para que os nossos países e os nossos povos se aproximem e com benefício para ambas as partes», reforçou o embaixador de São Tomé e Príncipe.

Da parte do Paraguai, o embaixador Júlio Duarte Van Hambeck disse que os dois países podem dar aos cidadãos e empresas as oportunidades de desenvolverem vários projectos.

«Este acordo dará oportunidades para os nossos cidadãos conhecerem melhor as oportunidades de intercâmbio comercial, mas também na área dos direitos humanos, e na área das energias renováveis…», referiu.

Os dois embaixadores já transmitiram aos respectivos governos o conteúdo do acordo que vai permitir o estabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e o Paraguai.

Abel Veiga