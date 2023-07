STP e Angola assinam novo programa de cooperação na área de administração parlamentar

Os parlamentos de S.Tomé e Príncipe e de Angola rubricaram, esta terça-feira, na capital santomense, o novo programa de cooperação bilateral na área de administração parlamentar para o biénio 2023-2025.

O programa rubricado pelos secretários-gerais dos parlamentos dos dois países, respetivamente, Domingos Boa Morte e Pedro Agostinho de Neri, privilegia a formação de quadros de administração parlamentar.

«A formação vai ser o epicentro da nossa ação. Precisamos de formar bem os nossos técnicos para exercerem com brio as suas responsabilidades, precisamos de criar condições materiais para que os nossos deputados exerçam devidamente os seus mandatos» – precisou no seu improviso, Pedro de Neri, secretário-geral da Assembleia da República de Angola.

Domingos Boa Morte, secretário-geral da Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe acredita que o instrumento hoje assinado «servirá de impulso ao reatamento e ao reforço da cooperação parlamentar existente entre os nossos países».

A cooperação entre as administrações parlamentares dos dois países data de Fevereiro de 2004.

Saliente-se que a administração parlamentar é o órgão de apoio técnico administrativo do parlamento, com responsabilidade de criar condições técnicas e tecnológicas para o pleno exercício dos deputados.

José Bouças