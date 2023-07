MNE demitiu-se após declarações polémicas

Alberto Pereira, ministro dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades bateu com porta após declarações proferidas no dia 25 de Julho.

Num encontro com os profissionais da Guiné Equatorial que estão a ser formados em São Tomé no domínio da língua portuguesa, o ministro criticou Angola e Portugal. Dois países membros da CPLP que segundo Alberto Pereira não cumpriram com a promessa de promover o ensino da língua portuguesa na Guiné Equatorial.

As declarações que terão sido feitas em privado acabaram por ecoar na comunicação social.

«Por ter consciência da gravidade da situação, e assumindo as minhas responsabilidades decidi remeter ainda hoje (sexta feira) uma carta a sua excelência o senhor Primeiro Ministro e Chefe do Governo colocando o meu lugar a disposição. Neste sentido espero salvaguardar a minha imagem a imagem do governo e sobretudo a imagem do nosso país. Caberá a sua excelência o senhor primeiro-ministro e chefe do governo a decisão final», declarou o ministro cessante dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades.

Alberto Pereira é o primeiro membro do XVIII governo que se demite, e acontece nas vésperas da XIV cimeira da CPLP que se realiza no mês de Agosto em São Tomé.