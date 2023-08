PM garante que a realização da Cimeira da CPLP sem MNE “não altera nada”

São Tomé e Príncipe perdeu o ministro dos negócios estrangeiros e cooperação nas vésperas da realização da XIV Cimeira dos Chefes de Estados e de Governos da CPLP.

O ex-ministro Alberto Pereira foi exonerado nesta semana pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova após ter posto o cargo a disposição do primeiro-ministro.

Em declarações a imprensa Patrice Trovoada disse que ainda não escolheu o próximo ministro dos negócios estrangeiros e cooperação.

No entanto, apresentou uma solução alternativa. «O ministro da presidência do conselho de ministros irá assegurar cumulativamente as funções, e depois anunciaremos quem será o próximo ministro dos negócios estrangeiros e cooperação».

Gareth Guadalupe, o ministro da presidência do conselho de ministros, é assim o novo responsável pela diplomacia são-tomense.

Para o Governo realizar a cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa sem um ministro dos negócios estrangeiros em funções, não fragiliza a diplomacia são-tomense.

«Eu acho que não. Temos a cimeira dentro de 20 dias. Os estados membros percebem que um ministro novo, ou que entra em funções e que vem acompanhando no quadro do conselho de ministros os preparativos da Cimeira não faz grande diferença», assegurou Patrice Trovoada.

O Chefe do Governo acrescentou que o dossier está preparado, tanto em São Tomé como na sede da CPLP em Lisboa.

«As matérias a serem debatidas estão entendidas, e, por conseguinte, não vai alterar nada», precisou.

No dia 27 de agosto São Tomé e Príncipe acolhe a XIV Cimeira dos Chefes de Estados e de Governos da CPLP.

