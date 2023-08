MLSTP/PSD critica CEEAC pela não divulgação do relatório sobre 25 de novembro

Volta à ribalta os acontecimentos de 25 de Novembro no quartel do exército onde 4 cidadãos foram torturados até a morte.

A bancada parlamentar do MLSTP/PSD criticou o Governo Santomense e a Comunidade Económica dos Estados de África Central (CEEAC), pela não publicação, até a data presente, do relatório produzida pela equipa de peritos desta organização regional que esteve no país, na sequência dos acontecimentos.

«Até hoje, não percebemos porquê que a própria CEEAC também não publica o relatório feito»- questionou Danilo Santos, líder da bancada dos social-democratas.

Para Danilo “é alarmante a postura dessa comunidade regional que, deve servir os seus estados e povos e que tem como princípios o fortalecimento do estado de direito democrático, a justiça, a paz e a promoção do desenvolvimento. Daí que lançamos desde púlpito um veemente apelo as autoridades da CEEAC para que também tornem público o relatório efetuado”.

A posição de Danilo Santos, surge na sequência da publicação do relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com sede em Geneve/Suíça, onde está patente a preocupação sobre o que considera de violação por STP da Declaração Universal dos Direitos Humanos, caso as alegações se confirmem.

«Com este relatório da sessão dos direitos humanos das Nações Unidas, os que andavam com dúvidas, o que pensam hoje?» – questionou Danilo Santos.

O líder da bancada parlamentar do MLSTP/PSD que falava no período reservado às questões de interesses relevantes, na plenária desta quinta-feira, concluiu «não dormiremos, não descansaremos enquanto o esclarecimento sobre o assunto não vier ao público».

José António, líder da bancada parlamentar do ADI, considera que não se pode, de forma permanente e gratuita, continuar a fazer o julgamento do «caso” na praça pública “com acusações contra pessoas, de forma irresponsável. No meu ponto de vista, o governo esteve bem, está bem e, com certeza, estará bem em todo esse processo. Porque o governo está a deixar as instituições fazerem os seus respetivos trabalhos» – sublinhou, o líder parlamentar do ADI.

José Bouças