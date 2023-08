Governo e a Francofonia dinamizam a cooperação e reforçam o ensino da língua francesa

Na semana em que São Tomé e Príncipe acolhe a XIV cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Organização Internacional da Francofonia fez chegar ao país um enviado especial que se reuniu com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Desire Nyruhirira, o enviado especial do secretário-geral da francofonia esteve na terça feira no Palácio do Governo e após reunião com Patrice Trovoada garantiu que o chefe do governo são-tomense manifestou interesse em promover a língua francesa na sociedade e no ministério dos negócios estrangeiros do país.

Os diplomatas de São Tomé e Príncipe vão ser submetidos ao ensino da língua francesa, e todos os são-tomenses deverão aprender o francês.

«Formação dos são-tomenses para elevar a qualidade do francês, e sobretudo trabalhar na formação dos diplomatas são-tomenses no domínio da língua francesa. É o primeiro domínio no qual o senhor Primeiro Ministro apoia e está muito interessado», declarou o enviado especial da Organização Internacional da Francofonia.

Segundo Desire Nyruhirira, a língua francesa abre oportunidades de negócios, e fomenta a mobilidade dos são-tomenses para o mercado da África Central.

«Francês é uma língua de oportunidade de negócios. E como vocês realizam comércio com Doula(Camarões), Lomé(Togo) etc, é importante que promovamos à mobilidade do francês», frisou, Desire Nyruhirira(na foto).

O segundo grande objectivo da organização internacional da francofonia é implementar o projecto “Francofonia para Elas” em São Tomé e Príncipe. Um projecto avaliado em mais de 100 mil euros para apoiar as mulheres chefes de família.

«São projectos com financiamentos acima dos 100 mil euros. Vamos fazê-lo por a disposição de STP de peritos para ajudar as mulheres a prepararem o projecto que deverá ser submetido para financiamento em 2024», precisou.

O enviado da francofonia explicou que o projecto “Francofonia com Elas” foi criado durante a pandemia da COVID-19, para apoiar as mulheres africanas que perderam fontes de rendimento.

«A Organização Internacional da Francofonia quer doravante fazer uma cooperação mais forte com São Tomé e Príncipe», pontuou.

Desire Nyruhirira enalteceu a alternância democrática que o povo imprimiu no sistema democrático do país. Considerou como sendo um exemplo de democracia em todo o continente africano.

Desde a década de 90 do século XX, que São Tomé e Príncipe é membro da comunidade francófona. Recentemente o Primeiro Ministro Patrice Trovoada acompanhado pela ministra da juventude e desportos Eurídice Medeiros participou nos jogos da francofonia na República Democrática do Congo.

A organização internacional da francofonia e o governo são-tomense decidiram esta semana lançar as bases para a intensificação da cooperação bilateral, e para o incremento da língua francesa no arquipélago.

Abel Veiga