Nova embaixada de Cabo Verde inaugurada em São Tomé

Cabo Verde tem uma nova embaixada em São Tomé e Príncipe. A infraestrutura, que alberga o consulado foi inaugurada, este fim-de-semana, pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva.

A nova embaixada de Cabo-verde está situada na Rua da Mão, na cidade de São Tomé e alberga também o consulado cabo-verdiano no arquipélago.

Mais do que gabinetes que proporcionam condições dignas de trabalho aos funcionários, as novas instalações oferecem novas valências, designadamente, “a melhoria substancial na assistência consular com instalações e condições adequadas a um bom atendimento dos utentes, permitindo assim um atendimento público célere e de qualidade o que, hoje e no futuro nos incentiva a enfrentar com renovada determinação novos desafios” – frisou Deontina Carvalho, embaixadora de Cabo-Verde acreditada em S. Tomé e Príncipe.

Para Ulisses Correia e Silva, o governo que lidera quer ter um Cabo-Verde mais presente, mais ativo na sua diplomacia africana.

“Nós temos uma comunidade muito importante aqui em S.Tomé e Príncipe e temos embaixada. Mais do que edifícios temos serviços de proximidade que possam responder aquilo que são as demandas dos nossos cidadãos. Isso, é muito importante. Nós criamos, já há algum tempo em Portugal um portal consular digital que faz hoje muita diferença em toda as partes do mundo onde nós temos representações consulares e embaixadas. Hoje a emissão do passaporte, por exemplo, leva uma semana e em urgência pode levar três dias” – disse o primeiro-ministro de Cabo-verde.

A cerimónia foi testemunhada pelo ministro santomense dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades, Gareth Guadalupe e diplomatas de vários países com residência no arquipélago.

José Bouças