“O tempo urge”

Caros Membros do Governo,

Caros Magistrados,

Caros Cidadãos,



São Tomé e Príncipe vem passando por períodos muito difíceis já de há muito tempo a esta parte, mas, a verdade deve ser dita, as coisas estão se complicando cada vez mais:

Verifica-se muitos assaltos e roubo à mão armada em casas das pessoas, muita violação das senhoras e crianças, muito roubo nos campos, lotes e glebas dos agricultores, crimes urbanos, etc. E a sensação que se tem, salvo a melhor opinião, é que as coisas têm estado a passar impunes a nível da justiça. Mas para hoje quero focar-me apenas no aspecto agrícola, deixando os outros aspectos para a próxima análise…

Estamos a pôr em prática as leis existentes em Portugal (Numa prática copiar-colar, o nosso Copie-colé) quando temos uma realidade completamente diferente em São Tomé e Príncipe, onde os hábitos e costumes não são os mesmos que em Portugal. Fica-se até com a sensação de que as leis protegem as pessoas que são infratores e penalizam as pessoas que vão apresentar queixas. Mas para hoje quero focar-me apenas no aspecto agrícola, deixando os outros aspectos para a próxima análise…

Por este andar, as pessoas vão deixando de produzir nos seus campos, lotes e glebas, por desânimo, prejudicando assim a nossa economia, com efeitos bastante prejudiciais ao nosso tecido económico e social.

Hoje, a nossa produção de géneros alimentícios diminuiu bastante, passamos a alimentar a nossa população na base de produtos importados, e com isso eu pergunto:

Se não produzirmos para exportarmos, como é que obteremos as divisas para suportar toda esta importação de mercadorias que necessitamos para sustentar a nossa população?

Não seria possível negociar com o Governo japonês a possibilidade de fornecer-nos o arroz duma forma paulatinamente mais reduzida e em contrapartida fornecer-nos ferramentas e insumos agrícolas e hortícolas para cultivarmos mais e melhor a terra tão fértil que Deus nos deu?

Não podemos criar programas/políticas de curto, médio e longo prazo de mudança de hábitos alimentares, em que a população comece a consumir mais os produtos produzidos localmente, alterando assim a nossa cesta básica, aliviando consequentemente a pressão na nossa balança cambial, folgando as divisas para outros produtos?



São Tomé e Príncipe tem um potencial enorme para produção agrícola diversa e não podemos, cada dia que passa, estar a depender cada vez da importação como se fôssemos um país da zona de Sahel. Não é normal, hoje, a maioria da população só querer consumir os produtos que vêm do exterior. É um hábito que se criou a partir do momento em que começamos a ter a ajuda alimentar “PAM” nas empresas agrícolas, mas, temos que nos mentalizar de que produzir localmente cria empregos e faz com que os agricultores se fixam a terra e ganham o seu sustento familiar, evitando assim o êxodo rural que vem se verificando, criando uma grande pressão sobre a cidade capital, com todas as consequências daí inerentes… Por isso, necessário se torna, criar políticas de combate ao roubo nas parcelas, campos e glebas…

É urgente…

Como se diz: “O tempo urge” …

PS.:

Não sou político, nunca fui e nem quero ser…

Não é uma crítica à ninguém, apenas uma reflexão de um cidadão preocupado e profundamente triste com o percurso do nosso país desde 12 de Julho de 1975…

Não gosto de comentar publicamente assuntos que não domino, fi-lo hoje porque é uma área que percebo…

Eng. Agrónomo, Manuel Nazaré