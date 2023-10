Lovita Ramguttee nova representante do PNUD em STP

Entrega das Cartas Credenciais da Nova representante do PNUD para São Tomé e Príncipe São Tomé, 19 de Outubro de 2023 – A nova Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento -PNUD em São Tomé e Príncipe, Senhora Lovita Ramguttee, entregou hoje ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe as suas cartas credenciais.

A sra. Lovita Ramguttee, tem mais de 24 anos de experiência programática, operacional e de liderança que adquiriu servindo durante a sua trajetória profissional com o sector privado e no PNUD em múltiplas regiões do mundo. No PNUD, sra. Lovita ocupou até recentemente a função de Representante Residente Adjunta no escritório da Tailândia.

Durante o seu percurso profissional na organização, ocupou vários cargos começando no Gabinete Regional do PNUD para a Europa e a CEI (RBEC) como Coordenadora de Parcerias Empresariais em Nova Iorque. Posteriormente, ocupou o cargo de Oficial de Ligação do PNUDem Istambul, na Turquia, no âmbito do bloco regional da Cooperação Económica do Mar Negro (BSEC), onde também ocupou o cargo de Conselheira de Parcerias Empresariais para o Programa de Promoção do Comércio e do Investimento do Mar Negro implementado pelo PNUD e financiado pela Grécia, Turquia e BSEC (com especial incidência na Turquia, Moldávia e Azerbaijão).

Trabalhou também como Representante Residente Adjunta no escritório do PNUD na Moldávia e Sri Lanka. Sra. Lovita tem uma licenciatura e mestrado em Economia pela Universidade de Cambridge, Reino Unido, e um mestrado em Estudos de Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE), Reino Unido. É fluente em inglês e francês, e a sua língua materna (crioulo).

A nova Representante Residente (RR) assume o cargo no PNUD de São Tomé e Príncipe após a recente assinatura do documento estratégico para o período de 2023-2027. Este documento estratégico reflete um esforço conjunto do PNUD, sociedade civil, setor privado, academia, governo central e local, e parceiros de desenvolvimento. As ações do programa estão alinhadas com quatro prioridades: sistemas sociais inclusivos, ação climática, gestão de recursos naturais e energia, crescimento verde e azul, e instituições transparentes e responsáveis. Para a implementação deste programa será necessário mobilizar aproximadamente 22,750,00 milhões de dólares nos próximos cinco anos, com uma

contribuição significativa do PNUD.

O novo RR ao nome do PNUD espera trabalhar em estreita colaboração com as partes interessadas locais e internacionais para implementar essas prioridades e promover o desenvolvimento sustentável no país.

Fonte : PNUD