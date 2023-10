MLSTP reúne o Conselho Nacional para marcar a data do congresso extraordinário

O maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, o MLSTP – PSD decidiu avançar para a renovação da sua liderança após duas derrotas eleitorais consecutivas.

Segundo uma nota do MLSTP, os militantes estão a ser convocados para uma reunião extraordinária e estatutária do conselho nacional que terá lugar este sábado dia 28 de outubro na sede do partido no bairro do Riboque.

Segundo a nota na reunião vai ser discutida a aprovação da resolução que fixa a data do congresso extraordinário. Também será aprovada a resolução que cria a comissão organizadora do congresso.

Os estatutos do MLSTP também vão ser revistos, uma comissão para o efeito vai ser criada na reunião do conselho nacional deste sábado.

O partido que lidera a oposição em São Tomé e Príncipe, reúne-se em conselho nacional extraordinário e estatutário, por força de uma deliberação da Comissão Política Nacional.

Note-se que o ex-Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus(na foto), é Presidente do MLSTP/PSD desde o ano 2018. Foi reeleito presidente do partido no congresso extraordinário realizado no ano 2021. Sob a sua liderança o MLSTP governou São Tomé e Príncipe em coligação com os partidos PCD,MDFM e UDD, de 2018 à 2022.

O MLSTP perdeu as eleições presidenciais de 2021, e sofreu derrota maior nas eleições legislativas de 2022. No entanto os estatutos do partido dão legitimidade ao Presidente para se manter em funções até 2025, véspera das eleições legislativas de 2026.

Abel Veiga