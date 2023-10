Reunião estatutária do MLSTP foi inconclusiva

O maior partido da oposição, o MLSTP reuniu-se no último sábado em conselho nacional extraordinário criar uma comissão para revisão dos estatutos, e para aprovação de duas resoluções. Uma que fixa a data do congresso do partido e outra que cria a comissão que deve organizar a reunião magna.

O Téla Nón apurou que os conselheiros do MLSTP discutiram todos os temas na reunião extraordinária, mas no final a sala de reunião não teve quórum suficiente para realizar a votação.

Por isso segundo o MLSTP, foi marcado para o próximo sábado 4 de novembro a realização da reunião deliberativa do conselho nacional, onde os militantes vão votar sobre a resolução que fixa a data do congresso extraordinário, e os demais diplomas.

Abel Veiga