Presidente Vila Nova não perdoa ninguém que abusa sexualmente de crianças

A recente presidência aberta de Carlos Vila Nova, na região sul da ilha de São Tomé, teve um papel pedagógico, de informação e sensibilização da população para os fenómenos que estão a ameaçar a estabilidade social em São Tomé e Príncipe.

A violência doméstica crescente já se transformou num factor destrutivo das famílias. No contacto com as populações de Porto Alegre, Ribeira Peixe e outras localidades do distrito de Caué, o Chefe de Estado despertou a consciência dos cidadãos para a problemática da violência doméstica.

«Homem não está a bater mulher aqui? Há sítios que dizem que estão a bater desalmadamente. Mulher não está a queimar homem com água quente aqui? Acham que é normal?», interrogou o Presidente da República.

Carlos Vila Nova avançou com conselhos para uma população humilde e que habita localidades isoladas. Regiões onde a violência doméstica eclode de forma espontânea.

«Estou a vos aconselhar como Presidente da República, como pai de toda a gente. Não façam isso, numa discussão em casa ninguém deve tomar medidas agressivas ou violentas contra o outro. Porque depois a justiça com todos os seus defeitos vai vos encarcerar, apanham até 12 anos de prisão», afirmou o Presidente da República.

Deu o exemplo de uma mulher que está presa. «Tinha um bom emprego na administração do Estado. Apanhou 19 anos de prisão por violência familiar. Deixou 3 filhos menores. Já cumpriu 6 anos de prisão, agora está a pedir para ajudar a sair da prisão. Sim, se eu puder eu ajudo porque mostrou arrependimento, fez-me uma carta que me chocou. Mas, eu estarei a fazer bem? Os meus poderes não me permitem dizer que libertem a senhora. Mas, posso interceder…», relatou Carlos Vila Nova.

No entanto, para o abuso sexual de menores não há perdão. «Agora há uma que eu não vou perdoar a ninguém em todo o meu país. O abuso sexual. Aí não contem comigo porque eu não vou perdoar ninguém», garantiu Carlos Vila Nova.

Presidente da República condena o abuso sexual, e pede a população do sul do país, para evitar a prática deste crime.

«Sabem porquê? Porque não faltam mulheres, e não faltam homens para um relacionamento neste país. Até tem para quem quer ter 3 relacionamentos ao mesmo tempo», pontuou.

Meter com crianças não tem perdão. «Mas agora vir meter com as crianças abusivamente, destruí-las criar mais um problema para a sociedade, e para toda a gente. Eu peço por favor não se metam, porque aí eu próprio colaborarei para vos castigar…», frisou o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova concluiu o diálogo com o povo da região sul de São Tomé, com o coração na mão. «Estou a falar assim porque isso mexe comigo, sou pai e sou avô», concluiu.

Abel Veiga