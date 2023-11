Finalmente o maior partido da oposição, o MLSTP, teve quórum suficiente para aprovar a resolução que marca o congresso extraordinário para 30 de Março. Foi na reunião do conselho nacional de sábado 4 de Novembro.

Segundo o conselho nacional a reunião magna de 30 de Março do próximo ano tem como principais objectivos aprovar a alteração dos Estatutos, proceder a actualização do Programa do partido e eleger o Presidente e Vice-Presidente.

Abel Veiga