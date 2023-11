Partilhando

Hoje partilho um texto de uma mulher do mundo e do seu tempo. Uma mulher verdadeiramente extraordinária. Certamente um exemplo para todas as mulheres do mundo, mas sobretudo um exemplo para todos os seres humanos dedicados a causa de devolver a cada ser sua humanidade plena.

O texto tem o seguinte título “Espírito nacional” e faz parte da obra “Carta a minha Filha”. Apesar das distâncias geográficas, políticas, culturais e temporais a reflexão merece uma leitura atenta.

“Nas últimas quatro décadas, nosso espírito nacional e nossa alegria natural retrocederam. Nossas expectativas para a nação se reduziram. Nossa esperança para o futuro caiu a tal ponto que nos arriscamos a zombarias e risos desdenhosos quando confessamos que temos esperança em um amanhã mais iluminado. Como chegamos, tão tarde e sozinhos, a este ponto? Quando desistimos de nossa aspiração por altos valores morais em prol dos que enchem nossa paisagem nacional de acusações vulgares e especulações grosseiras? …

Não trabalhamos, oramos e planejamos criar um mundo melhor? Não somos os mesmos cidadãos que lutaram, marcharam e foram para a cadeia a fim de eliminar o racismo legalizadode nosso país? Não sonhamos com um país em que a liberdade fizesse parte da consciência nacional e em que o objectivo fosse a dignidade? Precisamos insistir em que homens e mulheres que pretendam nos liderar reconheçam os verdadeiros desejos dos que estão sendo liderados. Não escolhemos ser rebanho num prédio ardendo em ódio nem num sistema repleto de intolerância. Os políticos precisam ajustar seus objectivos para o que há de melhor em termos de valores, e, de acordo com nossas diversas tendências — democratas, republicanas, independentes —, nós os seguiremos. Os políticos precisam ouvir que, se continuarem a se afundar na lama da obscenidade, seguirão sozinhos. Se tolerarmos a vulgaridade, nosso futuro vai balançar e cair sob o fardo da ignorância. É preciso mudar. É inevitável. Temos cérebro e coração para enfrentar com coragem nosso futuro. Sendo responsáveis pelo tempo que temos e pelo espaço que ocupamos. Para respeitar nossos ancestrais e no interesse de nossos descendentes, precisamos nos apresentar como americanos bem-intencionados, corteses e corajosos.

Agora”.

Ouso pensar que podemos substituir América e americanos por qualquer país ou nacionalidade incluindo São Tomé e Príncipe e são-tomenses.

De todo o modo aconselho vivamente a leitura das obras de Maya Angelou. A sua vida é uma fonte de inspiração. Deixo abaixo alguns apontamentos.

Maya Angelou, uma vida completa

Reconhecida como grande poetisa norte-americana e figura influente da cultura afro americana, lutou pelos direitos civis e pela igualdade depois de superar um trauma na infância.Quando uma pessoa pode contar que, ao longo da vida, foi poetisa, atriz, cantora, bailarina, escritora, cozinheira, jornalista, condutora de bondes e até prostituta… só resta concluir que teve uma vida completa. Se a isso acrescentamos que escreveu sete autobiografias, teve uma indicação para o prémio Pulitzer, três para o Grammy e mais de meia centena de títulos honoríficos, podemos fazer uma ideia de quem foi e o que representou Maya Angelou, mais conhecida como a doutora Angelou, apesar de nunca ter tido um título universitário, por sua influência na cultura afro-americana nas últimas décadas.

E tudo o que conseguiu, incluindo transformar-se em defensora dos direitos civis e da igualdade, foi a partir da superação pessoal: depois de um abuso sexual na infância, sofreu um mutismo patológico que durou quase cinco anos.

Marguerite Annie Johnson, seu nome verdadeiro, nasceu em St. Louis, Missouri, em 4 de Abril de 1928. Quatro anos depois, seu pai, sem prévio aviso, mandou os dois irmãos de volta para a mãe em St. Louis. Quando tinha oito anos, Maya foi violentada pelo namorado de sua mãe. Contou para o irmão e este contou para o resto da família. O homem foi julgado e declarado culpado, mas só foi condenado a um dia de prisão. Quatro dias depois de sair da cadeia foi assassinado, provavelmente pelos tios de Angelou, e Maya permaneceu muda durante quase cinco anos acreditando que “minha voz o havia matado; eu matei aquele homem porque disse seu nome. E depois pensei que nunca mais voltaria a falar, porque minha voz poderia matar qualquer um…”Aos 14 anos, Maya Angelou e seu irmão voltam a morar com a mãe, desta vez em Oakland, Califórnia, e começa uma vida rica em experiências e aventuras. Durante a Segunda Guerra Mundial, Angelou cursou a Escola de Trabalho Social da Califórnia e, antes de se formar, trabalhou como condutora de bondes e foi a primeira mulher negra a ter esse trabalho em São Francisco. Três semanas depois de terminar a escola, aos 17 anos, deu à luz seu filho e se viu obrigada a aceitar numerosos trabalhos para sustentá-lo.

Ganhou a confiança de Martin Luther King e trabalhou com o activista sul-africano Vusumzi Make, o que lhe permitiu acompanhar de perto o processo da independência dos estados africanos. Viveu no Cairo e em Acra, onde foi editora do jornal ‘The Arab Observer’, escreveu artigos para o ‘The Ghanaian Times’ e apareceu na programação da Ghana Broad casting Corporation. Ali conversou com Malcolm X, conheceu Nelson Mandela e se adaptou tanto ao mundo académico como aos meios de comunicação, experiências que utilizou depois de sua volta aos Estados Unidos.

Apesar de não ter um título universitário, aceitou ser professora de Estudos Americanos na Universidade de Wake Forest, Carolina do Norte, onde foi um dos poucos docentes contratados em regime integral. A partir desse momento, Angelou se considerou “uma professora que escreve”.

Maya Angelou faleceu em 28 de Maio de 2014. Tinha 86 anos e foi encontrada por sua enfermeira e cuidadora. Apesar do estado de saúde frágil, que a obrigara a cancelar aparições públicas, Angelou estava trabalhando em um novo livro, uma autobiografia sobre suas experiências com líderes nacionais e mundiais. As condolências pelo falecimento de Angelou chegaram de todos os sectores e de todas as partes do mundo, desde artistas até líderes mundiais, incluindo Bill Clinton e Barack Obama. Na semana seguinte à morte de Angelou, sua primeira autobiografia, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, ocupou o primeiro lugar na lista de mais vendidos da Amazon.

Rafael Branco