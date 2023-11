Presidente do MLSTP/PSD anuncia que não se recandidata à liderança do partido

É o fim de uma liderança que levou o MLSTP/PSD ao poder em 2018.

Desde a derrota pesada nas últimas eleições legislativas e autárquicas realizadas há sensivelmente um ano, que o MLSTP/PSD atravessa uma crise interna. O congresso extraordinário está marcado para 30 de Março e Jorge Bom Jesus, líder do maior partido da oposição não se vai recandidatar.

«Não serei candidato a minha própria sucessão».

Foram seis anos como presidente do MLSTP/PSD, quatro dos quais como primeiro-ministro e chefe do governo. Jorge Bom Jesus diz que é tempo de passar o testemunho a outros militantes do partido.

«O MLSTP é um espaço de muita virtualidade e de muitas oportunidades. É um partido do arco do poder que queremos fortalecer cada vez mais e há lugar para todos. Toda gente dentro do partido pode ocupar várias funções».

Questionado sobre uma eventual retirada estratégica a pensar nas próximas presidenciais, Bom Jesus mostrou-se disponível.

«O futuro a Deus pertence. Estou ao serviço e sou um militante missionário».

Jorge Bom Jesus anuncia o seu afastamento da direção do MLSTP/PSD mas não da vida política ativa.

José Bouças