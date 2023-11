MLSTP/PSD dá nota negativa a 1 ano de mandato do governo de Patrice Trovoada

O governo são-tomense, liderado por Patrice Trovoada, completa um ano de mandato e recebe nota negativa do MLSTP/PSD, o maior partido de oposição.

“O balanço é negativo” – disse o presidente dos social-democratas.

As expectativas, segundo Jorge Bom Jesus, continuam a ser defraudadas.

“Disse-se ao povo que havia solução para tudo, nalguns casos, até soluções milagrosas de gente tripe-tente que dizia conhecer o país como a palma das suas mãos e hoje, o que notamos, é que a montanha pariu rato . Há muita dificuldade que graça o país, o povo está a sofrer, a juventude está desesperada, há uma debandada, as pessoas procuram tudo para fugir daqui”.

Para o ainda líder do MLSTP/PSD, o fracasso do governo de Patrice Trovoada está na falta do sentido de continuidade de estado, ausência da cultura de diálogo e de inclusão.

“Os grandes projectos estruturantes lançados pelo anterior governo que estavam praticamente prontos a serem implementados não saíram do papel e nós perguntamos: porquê?”

Apontou como exemplo os projetos do porto de águas profundas, do aeroporto, da baía de Ana Chaves, das pontes do norte da ilha de S. Tomé, entre outros. Acusou o governo de incapacidade comunicativa e disse que é preciso abrir janelas de oportunidades para que o povo volte a sonhar em dias melhores para S. Tomé e Príncipe.

José Bouças