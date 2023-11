Presidente da República diz que 25% dos são-tomenses abandonaram o país no último ano

O presidente da República de São Tomé e Príncipe está preocupado com o fluxo migratório que tem vindo a afetar os países africanos em geral e, em particular, São Tomé e Príncipe.

Carlos Vila nova diz que, só este ano, cerca de um quarto da população deixou o país. A procura de trabalho é o motivo principal para a saída de são-tomenses, maioritariamente para Portugal.

O Presidente da República diz que é preciso sensibilizar a juventude sobre o lado positivo da emigração.

«Podemos hoje dizer que um quarto da nossa população emigrou ao longo deste último ano, mas temos que fazer entender a juventude que há o retorno, é preciso vermos a coisa do lado positivo porque a participação dos jovens na emigração, na procura das melhores condições de vida, na procura de melhor formação, na procura de uma melhor saúde, são muitas as motivações. Mas, é preciso que se pense que vamos nos qualificar, melhorar aquilo que são as nossas condições contra as quais lutamos hoje para que, de volta, termos as melhores condições e fazermos porque a casa é nossa», afirmou.

As preocupações de Carlos Vila Nova, em particular com os são-tomenses que deixam o país diariamente à procura de melhores condições de vida, foram manifestadas à partida para Luanda onde vai participar no terceiro Fórum Pan-africano sobre a cultura da paz, com a juventude no centro das atenções.

«No fórum vamos tratar da política a ser definida e desenvolvida para criarmos essa cultura da paz nos próximos tempos, Nós conhecemos os inúmeros conflitos que afligem o mundo todo, já não é só o continente africano, e é preciso que se incuta nessa camada jovem que se prevê até 2030 corresponder a 42 por cento da nossa população africana, o espírito dessa cultura da paz», pontuou. –

O fórum que se insere na 3ª bienal de Luanda resulta de uma parceria entre a UNESCO, o governo angolano e a União Africana e conta com vários líderes de países africanos.

José Bouças