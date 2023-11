Primeiro-ministro corrige o Presidente da República em relação aos números do fluxo emigratório  

O primeiro-ministro contraria o Presidente da República em relação ao fluxo emigratório de santomenses para Portugal ao longo do último ano.

Para o primeiro-ministro, o Presidente da República poderá ter sido mal informado quando disse que cerca de um quarto dos santomenses emigrou ao longo do último ano.

“ O nosso país não está tão mal assim porque se uma pessoa ouve dizer que há 25 por cento da população que está a sair do país, quer dizer, nós estamos quase num país em guerra. Eu acho que isso foi uma questão de má informação ou talvez quis referir-se a 25 por cento de uma categoria de pessoas e não a população”.

Patrice Trovoada diz que os dados estão disponíveis.

“Quem quiser realmente aprofundar a questão os dados estão disponíveis nos serviços de migração e fronteira, serviços de fronteira de Portugal e de outros países, de Angola, etc, e terá a realidade dos números. Este ano, entrada e saída de santomenses são 23 mil e pouco que corresponde 10 por cento, mais ou menos, da população a entrar e a sair. Desconta aqueles que entraram e estamos a um número razoável”- sublinhou Trovoada.

A preocupação segundo o primeiro-ministro está nas evacuações sanitárias.

“Aí nós temos 452 este ano, até agora, e depois temos os familiares que acompanham, isso em junta médica do estado. Depois, temos pessoas que vão em tratamento também. Esse número, tudo combinado, estamos a 4 mil. É muita gente, é sinal que temos que melhorar as condições de saúde cá no país”.

A Reação de Patrice Trovoada surgiu duranta a visita à Polícia Judiciária e ao fundo nacional de medicamentos.

José Bouças