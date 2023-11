PR apoia o desafio do vice-Presidente da Assembleia Nacional para estancar viagens

Na última sessão plenária da Assembleia Nacional, o vice-presidente Abnilde Oliveira, deputado do partido no poder a ADI, apresentou uma proposta ao parlamento para estancar as viagens dos dirigentes de Estado ao estrangeiro.

«Eu sei que não vou ter muitos amigos…» reconheceu o vice Presidente da Assembleia Nacional quando apresentava a proposta ao parlamento.

O deputado da ADI chamou a atenção da Assembleia Nacional para a realidade do país. Uma realidade que não se compadece com as múltiplas viagens dos dirigentes ao estrangeiro. Viagens que provocam despesas avultadas aos cofres do Estado e sem resultados concretos.

«Tendo em conta a realidade do país precisamos reflectir sobre as viagens. Precisamos assumir a nível nacional a responsabilidade de estancar a viagem por um período… Sejam membros do governo, sejam deputados» afirmou.

Reconheceu que gosta e quer viajar. «Quando viajo sinto-me bem. Mas tendo em conta a realidade do país precisamos assumir esta responsabilidade de um período de 6 meses ou de 1 ano, nada de viagens», frisou.

O deputado propôs ao parlamento que as viagens dos dirigentes do Estado só seriam autorizadas apenas em 3 situações. Em caso de doença, em caso de viagens pagas pelos parceiros do país, e no terceiro caso para assinatura de acordos em que a presença do dirigente se faz necessária.

«Sabemos que quando viajamos e levamos o subsídio de viagem, e nós não levamos dobra, levamos divisas e o país não tem divisas», reforçou Abnilde Oliveira.

O Presidente da República Carlos Vila Nova, reagiu à proposta do vice presidente da Assembleia Nacional.

«Estou pronto não há receio de debate, discutimos as questões e orientamos o país da forma que achamos que seja melhor. Se a Assembleia Nacional decidiu discutir a questão é o quadro próprio», declarou o Chefe de Estado quando regressava da conferência de Paz realizada em Angola.

Carlos vila Nova sugeriu que a Assembleia Nacional criasse um quadro normativo para estancar as viagens. Recordou que o Presidente da República é o único órgão de soberania que só pode viajar após autorização dada pela Assembleia Nacional.

O chefe de Estado manifestou-se disponível para promulgar uma lei da Assembleia Nacional que regulamentasse as viagens dos dirigentes e as despesas inerentes a mesma.

«A Assembleia que o faça, de qualquer maneira se o fizer chegará a mim, e nessa altura tomarei a decisão que achar mais correcta para o bem do país», concluiu o Presidente da República.

Note-se que em alguns anos atrás o governo de São Tomé e Príncipe bateu vários records de despesas com viagens, com valores acima de 2 milhões de euros, e praticamente sem resultados concretos. Um montante que poderia atender e resolver diversos problemas sociais que afligem as populações.

Abel Veiga