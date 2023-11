Emigração massiva intensifica a crispação entre o Chefe do Governo e o Chefe de Estado

Crispado assim está o relacionamento político entre o primeiro-ministro Patrice Trovoada e o Presidente da República Carlos Vila Nova.

O primeiro sinal de crispação entre os dois dirigentes oriundos da mesma filiação partidária, ou seja, o partido ADI no poder veio a luz do dia após a presidência aberta de Carlos Vila Nova à região sul da ilha de São Tomé.

Durante a visita o chefe de Estado manifestou-se incomodado com o agravamento da pobreza no distrito de Caué. Carlos Vila Nova criticou algumas políticas do governo nomeadamente as irregularidades na aplicação do IVA que agudizam o custo de vida e a pobreza, e também a falta de professores nas escolas de algumas localidades de Caué. O Chefe de Estado exigiu soluções imediatas para os problemas sociais em Caué.

O primeiro-ministro Patrice Trovoada respondeu que as irregularidades na introdução do IVA tinham sido resolvidas, e para a educação no sul do país, indicou que o problema da falta de professores é antigo e que nem tudo estava bem no sector da educação.

Na última semana antes de viajar para a conferência da paz em Angola, o Presidente da República manifestou-se preocupado com a emigração massiva que o país tem registado.

«Podemos hoje dizer que 1/4 da nossa população emigrou ao longo deste último ano», afirmou Carlos Vila Nova.

As estimativas do Presidente da República apontam para 25% da população emigrada. Mas o primeiro-ministro não discordou e contestou.

«O nosso país não está tão mal assim porque se uma pessoa ouve dizer que há 25 por cento da população que está a sair do país, quer dizer, nós estamos quase num país em guerra. Eu acho que isso foi uma questão de má informação…», declarou Patrice Trovoada.

O Presidente da República manifestou-se satisfeito por ter trazido à baila o fenómeno migratório que tem retirado a São Tomé e Príncipe os quadros qualificados. Praticamente já não existem canalizadores, electricistas, ou marcineiros qualificados no país.

«Para dizer que fico bastante satisfeito de ter trazido o assunto ao quotidiano. Porque com as discussões que decorrem, é altura de fazermos uma análise e traçarmos uma estratégia para de forma positiva lidarmos com este assunto», defendeu o Presidente da República.

No desmentido ao Presidente da República, o primeiro-ministro desafiou Carlos Vila Nova a consultar os dados disponíveis nos serviços de migração e fronteiras.

«Quem quiser realmente aprofundar a questão, os dados estão disponíveis nos serviços de migração e fronteira, nos serviços de fronteira de Portugal e de outros países, de Angola, etc, e terá a realidade dos números», replicou Patrice Trovoada.

O Presidente da República desvalorizou o desafio do primeiro-ministro. Exigiu que o governo acompanhe o assunto que está no quotidiano são-tomense e encontre a SOLUÇÃO.

«Não faço mais comentários sobre o assunto da emigração. Espero que se aproveite a ocasião de estar no quotidiano e nós fazermos uma leitura e traçarmos uma estratégia para lidarmos positivamente com esta questão», pontuou Carlos Vila Nova.

O Chefe de Estado acrescentou que a emigração massiva de são-tomense «é uma constatação, existe». Disse que o fenómeno migratório acelerou. «Ele está a ser feito de forma acelerada e de alguma maneira as autoridades têm que ter um plano, uma estratégia apenas isso», concluiu.

A debandada de são-tomenses para o estrangeiro, é justificada com a falta de soluções para os problemas sociais, económicos e financeiros pelo governo. A crise financeira agudizou-se, o desemprego aumentou, e a carestia de vida é cada vez mais sufocante.

O momento de crispação entre os dois titulares de órgãos de soberania do Estado ficou mais evidente quando os jornalistas confrontaram o Presidente da República com as sucessivas ausências da Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento e do primeiro-ministro Patrice Trovoada nas cerimónias de despedida e de recepção do Presidente da República quando viaja em missão oficial.

Foi sempre uma prática protocolar e de Estado, que todos os antigos Presidentes da República tiveram, mas que só o Presidente Vila Nova deixou de ter.

«Vocês estão sempre aqui, é uma observação. Mas na ocasião quando a pessoa em questão estiver aqui perguntem-no(risos)…. Vejo isso com normalidade. A mim preocupa-me mais as questões de fundo que são do país e que devem ser resolvidas», frisou o Presidente da República.

Crispação a marcar o ambiente político entre o Chefe de Estado e o Chefe do Governo.

Abel Veiga