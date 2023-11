Presidente da República denuncia manobras de diversão política

«Aqueles que estão habituados a fazer da política, um conjunto de mentiras e de intrigas, é altura de parar…», advertiu o Presidente da República Carlos Vila Nova.

Tudo por causa de informações postas a circular no país e com grande promoção nas redes sociais de que o Chefe de Estado santomense está ou pretende criar um partido político.

«Que benefícios traria ao país a criação de um partido. É um erro que já foi cometido e que não se deve repetir», reagiu Carlos Vila Nova.

Para o Presidente da República trata-se de uma manobra de diversão «para distrair-nos e tirar-nos do foco daquilo que é essencial. O essencial são os grandes problemas do país que afectam a população. Neste momento acho que a criação de um partido não trás nada de novo ou nada de bom para os são-tomenses», frisou.

Carlos Vila Nova pediu que os mentirosos e intriguistas elevam o nível da política nacional.

«Não podemos continuar eternamente com os mesmos métodos para distrair as pessoas. Há preocupações muito importantes com que todos nós temos que nos concentrar. Todos nós que vivemos neste país, concentremo-nos porque sozinhos ninguém vai a lado nenhum, juntos seremos capazes de minimizar os problemas do país», concluiu.

Eleito P residente da República nas eleições de 2021, como candidato do partido ADI, Carlos Vila Nova não arrisca em cometer o erro do ex-Presidente Fradique de Menezes, que foi candidato da ADI às eleições presidenciais do ano 2001. Tanto Fradique de Menezes como Carlos Vila Nova foram deputados à Assembleia Nacional pelo partido ADI, antes de serem lançados como candidatos às eleições presidenciais.

À semelhança de Vila Nova, Fradique de Menezes ganhou as eleições presidenciais, mas depois de iniciar o mandato entrou em divergência política com a família Trovoada inspiradora e criadora do partido ADI.

Fradique de Menezes decidiu criar um partido político o MDFM, para apoiar a sua presidência. MDFM chegou a ganhar as eleições legislativas em coligação com o partido PCD. Após a queda do poder, o MDFM de Fradique de Menezes entrou numa fase de decadência contínua, até que perdeu assento na Assembleia Nacional.

Um erro que o novo inquilino do Palácio do Povo não pretende cometer.

Abel Veiga

