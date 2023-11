ADI e a coligação MCI-PS/PUN rubricam acordo de incidência parlamentar

Um acordo de incidência parlamentar foi rubricado entre o ADI partido que governa São Tomé e Príncipe e a coligação com assento parlamentar MCI-PS-PUN.

O acordo foi rubricado por Patrice Trovoada Presidente da ADI, e António Monteiro, presidente da coligação com assento parlamentar MCI-PS/PUN. As duas forças políticas procuram com este acordo de incidência parlamentar reforçar as bases que garantam maior estabilidade política e governativa no arquipélago.

«O governo fica bastante agradecido em ver a sua base de sustentação a alargar-se através desse acordo entre as duas bancadas e os dois partidos que, certamente, permitirá ao 18º governo constitucional desempenhar ainda mais e melhor as suas funções e responder os anseios da população» – disse Patrice Trovoada.

Para António Monteiro «o país precisa de união e, é para isso que viemos celebrar esse acordo. Quero dizer ao senhor presidente do ADI que os deputados do MCI-PS/PUN estarão sempre presentes na luta até o fim desta legislatura, sempre obedecendo as ordens e em sintonia com a bancada do ADI».

A assinatura do acordo, válido até o fim da presente legislatura, foi testemunhada pelos deputados e dirigentes políticos dos dois partidos.

A ADI venceu as últimas eleições legislativas com maioria absoluta elegendo 30 deputados, enquanto a coligação MCI-PS/PUN conseguiu eleger 5 deputados à assembleia nacional.

José Bouças