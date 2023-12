Crianças pedem o fim do abuso sexual de menores em STP

Chega de abuso, chega de violência para crescermos com amor e sermos felizes. Foi com esta mensagem na ponta da língua que um grupo de crianças saiu às ruas e percorreu diferentes instituições do país e se concentrou diante da casa das nações unidas em S. Tomé e Príncipe.

Pedem o fim do abuso sexual de menores que se transformou em doença na sociedade santomense.

Da UNICEF, a organização das nações unidas para a infância as crianças receberam uma garantia.

«Estamos sensibilizados e continuaremos a trabalhar no sentido de aliviar e tentar fazer com que esta questão de violência sexual seja bem encarrada pelo governo, pelo poder e que possamos combater, pouco a pouco, com o contributo de todos esse fenómeno que é para nós uma doença da sociedade santomense», prometeu Adelino da Costa em nome da organização das nações unidas para a Infância.

A iniciativa é do jardim-de-infância da localidade de Bombom.

«Esse tipo de criminalidade está a ganhar uma proporção cada vez maior no país. É por isso que devemos levantar a voz para despertar a atenção das famílias para denunciar, à sociedade para proteger as nossas crianças. Não podemos deixar as nossas crianças vulneráveis nessa onda de criminalidade que poderá acompanhar as crianças por toda a vida» – frisou Elizabeth d´Abreu, directora do jardim-de-infância de Bombom.

Dezembro é o mês da família e estas crianças com o laço vermelho, pretendem sensibilizar as famílias, a sociedade, o estado e as confissões religiosas sobre a necessidade de juntos lutarem contra o abuso sexual de menores e a violência doméstica em S.Tomé e Príncipe.

José Bouças