Presidente da República e da CPLP esperado na sede da CPLP em Lisboa

O Presidente da República está em Portugal para a primeira visita à sede da CPLP, enquanto presidente em exercício da comunidade de países de língua Portuguesa.

A visita, agendada para esta quinta-feira, contempla uma sessão solene onde Carlos Vila Nova tem prevista uma intervenção.

Vila nova vai reunir-se com os representantes de todos os estados membros para a recolha de subsídios que irão orientar a presidência de São Tomé e Príncipe na CPLP nos próximos dois anos.

«Encontrarei todos os representantes de todos os países membros da CPLP e neste encontro espero tirar ilações para que possamos fazer uma grande presidência, com a colaboração de todos, nos dois anos que se seguem», disse o chefe de estado santomense antes da sua partida para a capital portuguesa, Lisboa.

O presidente são-tomense visita antes a sede da organização religiosa e caritativa Ismaili Imamat onde espera mobilizar apoio para melhorar a situação de proteção social em São Tomé e Príncipe e é também esperado na sede do Instituto Marquês de Vale Flor, instituição que tem implementado vários projetos de desenvolvimento no arquipélago, através do financiamento da União Europeia e da Cooperação Portuguesa.

José Bouças