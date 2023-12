PR reage à condenação do único sobrevivente dos acontecimentos de 25 de novembro

O Presidente da República de S. Tomé e Príncipe disse que vai contribuir para que condições sejam criadas para que haja uma justiça melhor, mais célere e que corresponda aos anseios do povo.

É uma reação que surge no dia dedicado a santo Tomé Poderoso, padroeiro da Ilha de S. Tomé.

O presidente da república foi interpelado pelos jornalistas sobre a condenação a 15 anos de prisão efetiva de Bruno Afonso, o único sobrevivente dos acontecimentos no quartel do exército onde quatro cidadãos foram torturados até a morte, em Novembro do ano passado.

Lucas, como é vulgarmente conhecido, foi acusado de prática do crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

«Se há uma condenação é porque o tribunal assim entendeu. Se a condenação é justa ou injusta também há meios de recursos e meios postos a disposição para o fazer. Como Presidente da República, não posso condenar, não posso julgar, tenho que acompanhar e talvez contribuir para que as condições sejam criadas para que uma justiça melhor, mais célere que corresponda aos anseios do povo, porque a justiça deve ser feita para o povo, isto sim, isto eu farei. Continuarei a lutar para que a justiça seja cada vez melhor em S.Tomé e Príncipe para o bem de todos» – disse Carlos Vila Nova, Presidente da República.

O chefe de estado diz-se expectante quanto ao desfecho de todo o processo em que estão arrolados, como arguidos, altos chefes militares, no caso de tortura e morte dos 4 civis.

«Eu defendi e continuo a defender o apuramento de toda a verdade e que sejam tomadas todas as medidas necessárias para que haja maior congregação e maior aproximação entre os santomenses. O que está mal, está mal e eu não terei peso em dizê-lo, mas é preciso que nós cumpramos as regras e os procedimentos para que tenhamos razão naquilo que façamos».

O Presidente da República participou nas celebrações eucarísticas por ocasião dos 553 anos do descobrimento da ilha de S. Tomé pelos navegadores portugueses Pêro Escobar e João de Santarém. 21 de Dezembro, feriado em S. Tomé e Príncipe, assinala-se também a data de tomada de posse do governo de transição até a proclamação da independência a 12 de Julho de 1975.

José Bouças