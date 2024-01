Presidente da República reconhece que 2023 foi muito difícil para os santomenses

O Presidente da república de S.Tomé e Príncipe considera que o ano de 2023 carregou enormes desafios para os santomenses na luta quotidiana em busca do bem-estar.

Na mensagem de ano novo, o Presidente da República de São Tomé e Príncipe começou por olhar para trás e reconheceu que as dificuldades enfrentadas pelos santomenses foram significativas em 2023.

«A nível interno merece destaque o aumento exponencial do custo de vida, das dificuldades a isso associado com que os cidadãos tiveram que se debater. Pelo que não posso deixar de expressar a minha profunda apreciação por cada um dos santomenses pelo seu compromisso, pela sua resiliência, pela sua determinação e pela força demonstrada face a adversidade».

Carlos Vila Nova traçou um quadro negro da atual conjuntura económica do país.

«Caracterizada por baixo crescimento, alta inflação, crise energética, escassez de divisas e endividamento excessivo. A este cenário, associamos as dificuldades de negociação com o FMI o que tem criado mais pressão sobre a economia. Sendo que o programa com o FMI conduz o país para determinados financiamentos externos é de todo pertinente que se continue nas negociações de forma a encontrar soluções para um possível acordo».

O Chefe de Estado falou do aproveitamento indevido do IVA pelos operadores económicos, olhou com preocupação para o aumento do número de casos de abuso sexual de menores e de violência à todos os níveis, reforçou a necessidade urgente da reforma da justiça e pediu para que se olhe para 2024 concentrado no futuro.

«Futuro de paz, de união, de tolerância de compaixão de humildade e de muita solidariedade. Um futuro de prosperidade e de equidade de oportunidades para todos. Enfim, um futuro de conquistas».

Prometeu continuar a trabalhar em prol do bem-estar da nação e do povo santomense.

José Bouças