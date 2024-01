MLSTP/PSD considera que o país está parado e doente e o PM é acusado de incapacidade

Para o MLSTP/PSD, São Tomé e Príncipe bateu no fundo.

«Estamos a viver 14 meses de uma governação completamente falhada e incompetente, sem visão, sem rumo, sem planeamento e objectivos definidos. Os ministros agem de improviso sem coordenação e sem saber o que fazer. O primeiro-ministro encontra-se desnorteado e a prometida solução tem sido constantemente adiada com promessas vazias e desculpas esfarrapadas para tentar justificar o notório insucesso» – sublinha o comunicado lido por Gabdulo Quaresma, vice-presidente do MLSTP/PDS.

Segundo os social-democratas, o país está parado e doente. Acusam o primeiro-ministro de se comportar como caixeiro-viajante.

«O senhor primeiro-ministro continua a consolidar a sua carreira como caixeiro-viajante a gastar as poucas divisas do país em viagens inúteis sem dar satisfações a ninguém subjugando e subalternizando todos os outros órgãos de soberania, numa atitude ditatorial e totalitária.

Há um claro mal-estar entre o presidente da república e o chefe do governo em razão dos constantes atos de deslealdade institucional do primeiro-ministro.

A comunicação social estatal continua amordaçada, condicionada e aprisionada, a sociedade civil acobardada e silenciada, o custo de vida continua a subir, os produtos de cesta básica continuam com preços insuportáveis, a inflação continua descontrolada, as reservas internacionais líquidas estão próximas do zero, o desemprego atingiu valores nunca antes vistos, não há obras, não há empregos, não há projectos concretos, mesmo aqueles que tinham financiamentos garantidos, até hoje não avançaram como as pontes de Lembá e a requalificação da marginal”.salienta os social-democratas.

Avançam ainda “não há investimento direto estrangeiro, as empresas de construção civil estão a caminhar para falência técnica, as casas comerciais enfrentam dificuldades extremas para garantir a importação de produtos de consumo e a saída que muitos santomenses encontraram é abandonar o país”.

O MLSTP/PSD deixa um apelo ao Presidente da República «para estar atento, mais interventivo e assumir de uma vez por todas o seu papel de mais alto magistrado da nação e de garante do regular funcionamento das instituições em defesa dos superiores interesses do povo santomense».

O MLSTP/PSD conclui o comunicado a dizer que não abdicará das suas responsabilidades enquanto maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe.

José Bouças