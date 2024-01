MLSTP/PSD pede intervenção do Tribunal Contas e do Ministério Público

A bancada parlamentar do MLSTP/PSD pede ao governo para alinhar os contratos da ENAPORT e da EMAE com as boas práticas. Os social-democratas pedem a urgente intervenção do ministério público e do Tribunal de contas em todos esses processos.

Para a bancada parlamentar do MLSTP/PSD, há muito que clarificar quer no contrato com a francesa AGL para a gestão dos portos de São Tomé e Príncipe, quer no contrato com os turcos para a produção de energia.

«Onde anda o Ministério Público enquanto defensor da legalidade? Onde anda o Tribunal de Contas? Têm conhecimento desses processos, o que é que já fizeram? Que passos deram? Aproveitamos para informar que tomaremos a iniciativa de entrar com um processo no ministério público para pedir a clarificação desses dossiers» – disse Danilo Santos, líder da bancada parlamentar.

Os social-democratas querem também explicações sobre o crédito contraído pelo governo junto do Afreximbank.

«Se olharmos para o crédito do Afreximbank com uma taxa de 17,6 por cento é extremamente violento para a nossa economia. As instituições de Bretton Woods não aceitam créditos que não sejam concessionais de 1 a 2 por cento» – frisou Danilo Santos.

Em conferência de imprensa, o Presidente da República não foi poupado em relação ao caso da tortura e morte de quatro cidadãos no quartel do exército santomense.

«O senhor Presidente da República enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas não está a contribuir para que a justiça possa exercer as suas funções. Quando o Ministério Público concluiu a acusação, está no processo, que todos os militares envolvidos passariam a disponibilidade e se tivessem passado a disponibilidade não teria sucedido o julgamento de apenas Lucas, teria sido um julgamento com todos. É um processo que está viciado porque o Ministério Público fez um despacho que, simplesmente, não foi cumprido. Dai que apelo o senhor Presidente da República enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas a contribuir para que a justiça exerça com prontidão as suas funções».

Para a bancada parlamentar do MLSTP/PSD São Tomé e Príncipe, vai muito mal.

José Bouças