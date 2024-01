Faltam meios para combater a corrupção em STP

Continua alto o índice de corrupção em São Tomé e Príncipe. Os dados constam da segunda edição do índice de corrupção e governação no arquipélago apresentado no quadro da 5ª quinzena da cidadania.

«Há manifestamente um sentimento de que a governação não é transparente. Há uma tendência crescente do país registar ao longo do tempo o agravar da corrupção» – disse, Eduardo Elba, director executivo da FONG-STP, citando o relatório.

A falta de Autoridade do estado, a não responsabilização dos infractores ou o clientelismo, são algumas das razões apontadas. O país tem legislação suficiente em matéria de criminalização, mas não tem condições para investigar os crimes de corrupção.

«São crimes que envolvem métodos e técnicas cuja forma de investigação nós ainda não temos. Por exemplo escutas, buscas e apreensões de documentos, contas bancárias, transacções financeiras que envolvem, muitas vezes, países terceiros» – disse Vera Cravid, Procuradora-geral Adjunta do Ministério Público.

O relatório recomenda a necessidade de investir no departamento de investigação e acção penal do ministério público, com recursos financeiros, humanos e tecnológicos especializados, para que a intervenção seja mais eficaz.

Recomenda, de igual modo, apoio as organizações da sociedade civil a nível técnico e financeiro, para permitir reforçar a sua capacidade de intervenção no domínio da luta contra a corrupção e na promoção da transparência na gestão de bens públicos.

O primeiro índice de corrupção e governação em São Tomé e Príncipe tinha sido apresentado em 2021.

O trabalho é da FONG-STP, a Federação das Organizações não-governamentais em parceria com a ACEP, a Associação para a Cooperação Entre os Povos com apoio financeiro da União Europeia e da Cooperação Portuguesa.

José Bouças