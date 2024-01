MLSTP afronta o Tribunal de Contas e o Ministério Público

O maior partido da oposição, o MLSTP instou o Tribunal de Contas e o Ministério Público a analisarem o acordo assinado pelo governo e a empresa francesa AGL para gestão do porto de Ana Chaves e também o contrato que o executivo assinou com a empresa turca TESLA STP para produção de energia eléctrica.

A bancada parlamentar do maior partido da oposição entregou às duas instituições do Estado uma carta onde pede a avaliação dos dois documentos e solicita que o Tribunal de Contas e o Ministério Público emitam com base na lei um parecer sobre o assunto.

Edifício do Ministério Público

Edifício do Tribunal de Contas

Um procedimento que afronta sobretudo o Ministério Público. Pois segundo o MLSTP a instituição que tem a missão de defender os interesses do Estado e zelar pela legalidade tem cobertura legal para desencadear esse procedimento.

«Nem era necessário o grupo parlamentar, ou quem quer que seja proceder a esta acção, porque tendo conhecimento desses documentos que têm gerado controvérsia no país, por violação das leis deveriam as duas instituições vir esclarecer se de facto essas minutas estão alinhadas com a legislação santomense», declarou Danilo Santos.

O líder do grupo parlamentar do MLSTP, disse que os deputados da oposição analisaram as cópias do contrato que permitiu à empresa turca Tesla STP produzir energia eléctrica em São Tomé através de um investimento de 11 milhões de euros, e também o acordo entre o governo e a empresa francesa AGL, para gestão operacional do porto de São Tomé.

«Os documentos dizem que as empresas foram seleccionadas. Mas não ouvimos falar de nenhum concurso público. Não ouvimos falar de nada. Fomos surpreendidos com o surgimento, quer do acordo quer do contrato», precisou o líder da bancada parlamentar do MLSTP.

Porto de São Tomé

Central eléctrica de São Tomé actualmente sob gestão da TESLA

A não realização de concurso público para a concessão da gestão das empresas públicas briga segundo Danilo Santos com a lei de licitação pública, «com a lei das parcerias públicas, com o regime jurídico da electricidade».

Leis cujos articulados estão disponíveis na carta que a bancada parlamentar do MLSTP enviou ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.

O mais grave, adianta o MLSTP, é o facto do acordo e do contrato ligarem as empresas francesa AGL e turca Tesla à Agência Nacional de Petróleo concedendo direitos para prestarem serviços no domínio da exploração petrolífera.

«Quer no contrato como no acordo também prevê que essas empresas possam vir a prestar serviços na área petrolífera. O estatuto da Agência Nacional de Petróleo é claro. Define em que condições as empresas concorrem para o sector petrolífero. Não pode ser atribuído a partir de um contrato que não tem nada a ver com a área petrolífera. Isso põe em causa os interesses nacionais. Isso é gravíssimo no nosso ponto de vista, e queremos ouvir do Ministério Público e do Tribunal de Contas o que têm a dizer sobre isso», pontuou o líder da bancada parlamentar do MLSTP.

Aspectos que segundo a bancada parlamentar do MLSTP deveriam suscitar uma investigação imediata do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Abel Veiga