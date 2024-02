MLSTP reage ao pronunciamento do Presidente Carlos Vila Nova no acto central do massacre de 1953

Nota de imprensa do MLSTP/PSD relativa ao pronunciamento do Presidente da República no acto central do massacre de 1953

O MLSTP/PSD, enquanto partido conhecedor e protagonista da nossa história contemporânea, não pode ficar indiferente perante tamanha inverdade e distorção dos factos produzidos pelas declarações do Senhor Presidente da República no quadro das atividades alusivas a uma data histórica, consagrada a memoria daqueles que barbaramente sofreram a brutalidade criminosa da máquina repressiva colonial que procurava a todo custo colocar os são tomenses na situação de escravatura nas roças coloniais, espaços fora pertença dos seus antepassados.

Afirmar queo massacre de 1953 foi resultante das intrigas entre são tomenses revela uma elevada falta de respeito ao nosso povo e , algum grosseiro desconhecimento em relação a história de STP.

MLSTP entende que uma breve e curta leitura das fontes existentes dos arquivos e da historia escrita sobre o massacre de 1953 de uma forma ainda que menos aturada e responsável ajuda a quem quiser falar de 1953 poder fazê la com mais responsabilidade e com menos ofensa aos mártires, ao povo e à Nação inteira.

Todos os expedientes do Governador Carlos Gorgulho tinham como finalidade última contratar os são tomenses a ferro e fogo para preencher a falta de mão de obra nas roças coloniais, já quecom o boicote internacional a partida segunda metade do séc XIX, Portugal colonial viu se impedido de manter a prática retrograda, desumana e criminosa de tráfico de escravos.

As rusgas constantes nas povoações nativas, detenção dos jovens nas ruas e levados a trabalho forçado nas construções (aeroporto, estádio, cinema) etc, que antecederam o massacre ainda nos finais da década 40 do século XX foram resultantes de alguma intriga entre são-tomenses!?

Essas declarações revelam o menosprezo aos mártires de 1953. Vergonhosamente a situação se assemelha a 25 de Novembro de 2022 em que os massacrados e torturados até a morte foram considerados de culpados. Tendência de branqueamento de crimes desta natureza.

MLSTP lamenta o teor dessas declarações, que carregadas de diversionismo barato só nos leva à abismo e desaparecimento a passos largos da dignidade nacional.

Se o Senhor Presidente da República pretende falar das intrigas atuais fá la em outro contexto pois que disso temos tido informações preocupantes.

O MLSTP/PSD lamenta o estado de descarrilamento e falta de liderança em que está mergulhado o país. O nosso povo merece mais e melhor.

Viva S. Tomé e Príncipe

José Viegas Santiago (Membro da Direcção do MLSTP e Historiador de formação)