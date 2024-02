MLSTP/PSD preocupado com o clima de crispação política que se vive no país

O maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe quer que o Presidente da República seja mais interventivo, sobretudo no fomento do diálogo para a pacificação da sociedade são-tomense.

O líder do MLSTP/PSD, que foi recebido por Carlos Vila Nova, disse que o país vive um clima político de muita tensão

«Sentimos que há muita tensão. O país está muito crispado. Queremos contribuir, mas há alguns sinais preocupantes, desde logo ao nível da Assembleia Nacional, por exemplo, não há um segundo vice-presidente que é lugar do MLSTP. Outras funções ao nível da Assembleia Nacional nenhuma está ocupada pela oposição» -disse Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP/PSD.

Para Jorge bom jesus, há sinais de défice da própria democracia em S. Tomé e Príncipe. Ao nível sócio económico o ainda líder do maior partido da oposição fala em sangria social.

«A própria aplicação do IVA tem que ser melhorada porque a cada dia que passa, há uma espécie de sangria social enquanto o governo iça a bandeira de ter arrecadado muitos impostos, mas, no fundo, esses impostos estão a sair daqui de dentro, não é dinheiro que está a vir de fora, é a nossa pobreza que se vai agudizando».

Jorge Bom Jesus disse ainda que “o contrato tanto ao nível da ENAPORT como da EMAE, toda essa falta de transparência preocupa-nos”.

Os social-democratas exigem maior intervenção do presidente da república, sobretudo no fomento do diálogo para a criação de um ambiente pacífico na sociedade santomense.

José Bouças