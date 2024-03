No meio da greve geral na educação governo negoceia com os sindicatos da saúde

Estabilidade social está ameaçada no início do ano 2024. Reunido em conselho de ministros presidido por Patrice Trovoada, o governo diz que voltou a constatar uma melhoria salarial para os docentes no âmbito do orçamento geral do Estado para 2024.

«O Governo voltou a constatar que o Orçamento Geral do Estado para o presente ano, comporta uma melhoria salarial para os docentes, segundo a carga laboral de cada nível de ensino, como a seguir se indica: a) pré-escolar: 6,60% a 8,20%; b) 1.º ciclo do ensino básico: 27,71% a 34,47%; c) 2.º ciclo do ensino básico e ensino secundário: 6,40% a 14,28%.»

O conselho de ministros acrescenta ainda que no âmbito do orçamento geral do Estado para 2024 todos os professores de formação superior «passarão a receber na sua categoria e haverá mais dois salários (13.º mês e subsídio de férias) para os funcionários e agentes do Estado, incluindo, como não podia deixar de ser, os professores».

O executivo diz que com base nas melhorias salariais inscritas no orçamento geral do Estado e por força da progressão na carreira docente, apresentou a intersindical da educação uma proposta de memorando. «Moção no entanto recusada, tendo a intersindical afirmado que a greve só será suspensa se houver uma alternativa positiva ao salário de base», precisa o conselho de ministros.

A reacção da intersindical em recusar a proposta de memorandum provocou estranheza por parte do Governo.

«Nesse ambiente de intransigência, o Governo estranha e não compreende as reais motivações da greve, que como se verifica, prejudica as crianças, os jovens e as famílias, visto que qualquer são-tomense entende o nível do aumento salarial e, no caso do 1.º ciclo ensino básico, esse aumento salarial será maior que o valor da inflação».

Ao mesmo tempo, o executivo procura resolver o mais rápido possível as reivindicações dos sindicatos do sector da saúde. Reivindicações que provocaram a paralisação dos centros de saúde do país nos finais do ano 2023.

«No sector da saúde e no âmbito das conversações que decorrem junto dos sindicatos, o Governo orientou igualmente a titular da pasta, a continuar a empreender esforços e acções que visem a aceleração do processo de abertura dos cursos de complemento e de nivelamento», realça o comunicado do conselho de ministros.

O conselho de ministros de São Tomé e Príncipe destaca no comunicado, mais um elemento que prova a enorme pressão social reinante no país, em consequência da explosão do custo de vida. Trata-se da cíclica rotura do stock dos produtos da cesta básica.

«Para responder a situações de alguma escassez de produtos de primeira necessidade, o Governo decidiu institucionalizar uma equipa multissectorial, que deverá incluir os operadores económicos e, se for o caso, os bancos e as agências de navegação, para acompanhar o abastecimento do mercado nacional».

Abel Veiga

O leitor tem acesso ao comunicado do Conselho de Ministros de São Tomé e Príncipe –