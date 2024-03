Patrice Trovoada em contra-ataque – “A questão do salário de base de 10 mil dobras não é possível”

Entrou na terceira semana a greve dos professores e educadores de S. Tomé e Príncipe.

O primeiro-ministro continua a dizer que não há condições para atender a principal exigência da intersindical da educação, o aumento de salário de base para 10 mil dobras, cerca de 400 euros.

“Se nós mexermos no salário de base, então teremos de mexer no salário de base de toda a gente. A questão do salário de base de 10 mil não é possível” -disse Patrice Trovoada.

Enquanto isso o governo prometeu algumas melhorias à classe docente através do aumento dos subsídios. «Temos propostas que vão mexer com o salário de cada um, não da mesma maneira. Se nós incluirmos os subsídios de Natal e de férias, aqueles que vão ver um acréscimo mais pequeno são 15,19 por cento de rendimento, ou seja, todos os meses aquilo que levam para casa são 15,19 por cento. A inflação está a 16 por cento e aquele que vai levar mais incluindo os subsídios de Natal e de férias são quase 40 por cento de rendimento mensal. Não chega, mas em termos de esforço percentual é muito» – frisou o chefe do governo.

O primeiro-ministro considera que, por trás da greve há também motivações políticas. O chefe do governo deixou um apelo.

«Vamos pensar sobretudo nas crianças e nos pais e vamos tentar resolver essa situação».

A reação do primeiro-ministro surge na escola secundária de Guadalupe no ato de lançamento das obras de reabilitação de 15 escolas do país, num projeto financiado pelo banco Mundial, em cerca de 5 milhões e meio de euros.

O projeto de reabilitação do parque escolar é mais amplo. Segundo o Chefe do governo, são cerca de meia centena de escolas que serão reabilitadas. Disse que diligências estão em curso para a mobilização de financiamentos para o efeito.

José Bouças