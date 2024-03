Patrice promete intervir para pôr fim a greve na AGRIPALMA

O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe anunciou que vai reunir com as partes em busca de uma solução.

Para Patrice Trovoada, é preciso diálogo para ultrapassar esta paralisação iniciada há mais de um mês e pediu flexibilização das partes.

O chefe do executivo anunciou que tem previsto um encontro com a representação dos trabalhadores e ainda esta semana irá também receber a direção da Agripalma, que é a maior empresa privada do país e grande produtora de óleo de palma, essencialmente para exportação.

«Os trabalhadores fizeram um grande esforço pediram 38 por cento e baixaram para 15 e Agripalma saiu de 5 para 8 por cento. É preciso continuar a negociar. Evidentemente que temos de continuar a fazer a pressão porque na Agripalma, os donos não querem continuar a perder dinheiro e os trabalhadores, por sua vez, não querem continuar a ficar em casa. É uma negociação e nesse caso, em particular, o governo tem de ser um árbitro. Nós vamos receber os trabalhadores e depois eu irei chamar a direção da Agripalma, sempre como mediador, para ver se chegamos ao consenso. Vamos tentar convencer as duas partes para fazerem ainda um esforço para ver se essa greve acaba o mais rapidamente possível» -disse o primeiro-ministro.

José Bouças