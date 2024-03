Professores saíram às ruas da capital são-tomense para reivindicar um salário digno

De luto e empunhando cartazes com várias mensagens, centenas de professores e educadores percorreram as diversas ruas da cidade de S. Tomé exigindo um salário digno. A manifestação pacífica acontece depois de 26 dias de greve que paralisa praticamente todas as escolas públicas do arquipélago.

«Os professores continuam indignados com o que o governo quer oferecer» – disse Vera Lombá, porta-voz da intersindical.

Ao longo da manifestação os professores gritavam, citamos «mata vaca e tira o leite/ mata a vaca partilha a carne» – fim de citação.

«Porque ouvimos numa entrevista o senhor Primeiro-ministro dizer que o leite acabou, ou seja, a vaca deixou de ter leite. Achamos que ainda há algum leite, aliás, se o leite acabou não temos culpa, nunca mamamos daquela vaca, queremos mamar agora» – frisou Vera Lomba.

Os manifestantes deixaram algumas mensagens ao chefe do governo.

«Nós queremos que o primeiro-ministro deixe de autoritarismo e respeite as pessoas» -desabafou o professor Vidigal de Jesus.

«O que nós queremos é o ponto 11 que é o salário de base. Isso tem que ser negociado. Não é que queremos 10 mil dobras, mas o ministro tem que dizer, publicamente, quanto é que ele vai nos dar» – sublinhou, por seu turno, o professor Guilherme Banza.

Segundo a intersindical, a luta só vai terminar quando a classe vir solucionada a principal reivindicação: um Salário base digno.

Para esta quarta-feira está prevista mais uma ronda negocial com o executivo.

José Bouças