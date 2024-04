Libertar o potencial de África através da transformação dos sistemas agro-alimentares e do reforço das capacidades

Por QU Dongyu, Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

África detém a chave para avançar em direção a um mundo livre da fome e da pobreza. É em África que se podem obter enormes ganhos, e a transformação dos sistemas agro-alimentares é a base definitiva para que o continente alcance o desenvolvimento sustentável e a modernização.

Este mês, os Ministros da Agricultura de toda a África reunir-se-ão em Marrocos para a 33ª Sessão da Conferência Ministerial Regional da FAO para África (ARC33), de 18 a 20 de abril. Trata-se de um momento crucial para a ação colectiva. Exorto as nações africanas a aproveitarem a dinâmica da transformação dos sistemas agro-alimentares para obterem benefícios a nível da segurança alimentar e da nutrição, da economia e da igualdade, do ambiente e da resiliência.

Na FAO, delineamos a nossa visão estratégica para os próximos anos através do Quadro Estratégico da FAO 2022-2031, que se centra nos Quatro Melhores: melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e uma vida melhor, sem deixar ninguém para trás.

Os Four Betters não são apenas uma visão, são um apelo à ação. São as vias através das quais os países podem transformar os sistemas agro-alimentares de modo a torná-los mais eficientes, mais inclusivos, mais resilientes e mais sustentáveis, a fim de cumprirem os compromissos assumidos no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da agenda pós-Malabo.

Ao incentivar uma melhor produção através de meios como a mecanização, a digitalização, a industrialização agroalimentar e a irrigação ecológica, as nações africanas podem aumentar a produtividade e a eficiência e reforçar a resiliência à crise climática.

Mais de mil milhões de africanos não podem ter uma dieta saudável, o que é simplesmente inaceitável. Ao encorajar uma melhor nutrição, a FAO está a trabalhar com os países e outros parceiros para tornar as dietas saudáveis económicas e acessíveis a todos.

Um melhor ambiente é essencial para as condições de vida e o futuro a longo prazo de África. Ações como as realizadas no âmbito da Grande Muralha Verde e da Iniciativa Cidades Verdes da FAO estão a ajudar a recuperar terras degradadas, a promover uma utilização sustentável dos solos, a adaptar-se à crise climática e a apoiar sistemas alimentares urbanos sustentáveis.

Uma vida melhor para todos pode ser alcançada através da resolução do problema da migração forçada, da transformação rural inclusiva, do empoderamento das mulheres e da criação de oportunidades de trabalho significativas com e para a juventude africana. Se não deixarmos ninguém para trás, podemos construir uma África mais equitativa e próspera para todos.

África é um continente de enormes oportunidades. A África domina a lista das 20 economias de crescimento mais rápido do mundo e a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) promete impulsionar o comércio intra-africano e estimular ainda mais o crescimento económico. O continente é rico em recursos naturais. Possui também a maior parte das terras aráveis e a sua crescente população jovem possui vastas capacidades, ainda não plenamente realizadas, nomeadamente enquanto agentes de mudança e adoptantes precoces de tecnologias e inovações.

Os conflitos constituem um importante obstáculo ao progresso. A paz e a estabilidade são essenciais para o desenvolvimento sustentável, e a FAO está empenhada em apoiar os esforços para reduzir os conflitos, em particular os que são desencadeados pela competição por recursos naturais, e para criar resiliência face à adversidade. Ao abordar as causas profundas da fome e da pobreza, podemos lançar as bases para uma paz e uma prosperidade duradouras.

A paz é uma condição prévia para a segurança alimentar e o direito à alimentação é um direito humano fundamental.

A crise climática também não pode ser ignorada. A transformação dos sistemas agro-alimentares oferece não só uma oportunidade para atenuar os impactos das alterações climáticas, mas também para inverter alguns dos danos já causados.

A Conferência Ministerial Regional da FAO para África constitui uma das principais plataformas continentais para os governos africanos partilharem as suas perspetivas e experiências sobre a implementação da transformação dos sistemas agro-alimentares e o reforço das capacidades.

Marrocos é uma inspiração neste domínio. A nação tem demonstrado um progresso notável no avanço do setor agrícola como um motor fundamental do crescimento económico. A modernização e diversificação da produção agrícola de Marrocos exemplifica a sua liderança na região, tal como o Salão Internacional da Agricultura em Marrocos (SIAM), que se realizará imediatamente após o ARC33.

Se quisermos corrigir o rumo em África, é necessário fazer as coisas de forma diferente. As soluções da ciência, da tecnologia digital e da inovação oferecem um potencial estimulante. O sucesso requer um esforço coletivo dos governos, das organizações da sociedade civil, do setor privado, dos parceiros da ONU e das comunidades locais. Em fevereiro e março, realizaram-se consultas com a sociedade civil, incluindo organizações de agricultores, e com o setor privado. As suas recomendações ajudarão a moldar os debates na Conferência.

O sucesso também depende de parcerias estratégicas e de maiores investimentos. Através da Iniciativa Mão-na-Mão da FAO, estamos a promover parcerias estratégicas entre países e investidores para desbloquear os estrangulamentos na produção e no comércio agrícolas. No último biénio, a FAO mobilizou mais de 900 milhões de dólares para os sistemas agro-alimentares em África, mais de 60% acima do nosso objetivo. Neste biénio, o nosso objetivo é ainda maior.

Muitas vezes, África apresenta duas faces ao mundo: uma caracterizada por estereótipos de pobreza e fome, e outra, um reflexo autêntico deste continente tão diversificado e vibrante. Ao aproveitarem o poder da ciência e da tecnologia, permitindo políticas e investimentos responsáveis, as nações africanas podem revelar a verdadeira face do continente – uma terra de abundância, de resiliência, dinâmica e de oportunidades. Vamos abraçar esta face e trabalhar juntos na transformação dos sistemas agro-alimentares para uma melhor produção, uma melhor nutrição, um melhor ambiente e uma vida melhor, sem deixar ninguém para trás.