Greve na educação prolonga ano letivo até final de agosto

O ano letivo em São Tomé e Príncipe vai acabar um mês mais tarde do que o habitual. As aulas vão terminar apenas no final de agosto.

Uma decisão tomada pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciência para compensar o tempo de paragem, superior a um mês, por causa da recente greve de professores e educadores.

«A culpa não é nossa. Temos que fazer o reajuste em função daquilo que aconteceu. A greve apareceu e nós temos que ajustar em função das condições que temos» – disse o diretor do ensino secundário, Nelson Fernandes.

Para a conclusão do segundo período são necessárias mais três semanas, duas das quais dedicadas a revisões para a consolidação dos conteúdos.

As avaliações irão decorrer de 22 a 30 de abril, terminado assim o segundo período. O início de terceiro e último período também já está definido.

«Ao passo que outras classes regressam no dia 6 de maio para o início do terceiro período, 7ª e 11ª classes só regressarão no dia 13 de maio» avançou Nelson Fernandes.

O acerto do calendário faz com que o ano letivo 2023-2024 seja mais longo. O ano letivo termina com a realização dos exames de 22 a 28 de agosto.

Quanto a 12ª classe o ano letivo vai fechar no dia 28 de junho, atendendo a inscrição dos alunos finalistas para as universidades, mas, priorizando a aprendizagem dos conteúdos essenciais.

O reajuste do calendário irá encurtar também o período de férias escolares.

José Bouças