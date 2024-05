Padre que dirige a Rádio Jubilar recebe cartas com ameaças

«Não existe liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe porque quem não pensa como aquele que governa é sempre visto como inimigo». Foi a posição defendida pelo Padre Vicente Coelho, director da Rádio Jubilar, no acto de celebração do dia internacional da liberdade de imprensa, 3 de Maio.

Na conferência organizada pelo Conselho Superior de Imprensa, o Padre Vicente Coelho, questionou sobre a existência da liberdade de imprensa no país.

«Eu gostaria de questionar se existe mesmo a liberdade de imprensa em São Tomé e Príncioe. Porque onde há liberdade de imprensa aceita-se as críticas porque são construtuivas. Mas, em São Tomé e Príncipe acreditamos que a comunicação social está partidarizada e quem não pensa como aquele que governa é sempre visto como inimigo», afirmou o Director da Rádio Jubilar.

A Rádio católica de São Tomé e Príncipe é independente. Não está sob o domínio do poder político. Produz informação e principalmente um espaço de debate aberto sobre os problemas sociais, políticos e económicos do país. Um programa que tem gerado muito mal estar ao poder político.

«Quantas vezes já fui ameaçado? Há dias encontrei na igrela onde celebro a missa uma carta com muitas ameaças, uma carta bem escrita, bem estruturada. Quem a escreveu? Por causa das coisas que eu digo na missa e na rádio jubilar?», interrogou o Padre Vicente Coelho.

Nos dois órgãos de comunicação social de maior abrangência a nível do território nacional, nomeadamente a Rádio Nacional e a a TVS não existem programas de debates. As questões políticas e outras não são debatidas nos dois órgãos que nem sequer são empresas públicas, mas sim departamentos do gabinete do Primeiro Ministro. Isso acontece em todos os governos de São Tomé e Príncipe. Nunca a rádio nacional e a TVS, deixaram de ser departamentos do Palácio do Governo.

«Não existe em São Tomé e Príncipe uma liberdade de imprensa, porque os que expressam livremente são sancionados, marginalizados, espezinhados», concluiu o Padre Vicente Coelho.

O Mundo celebrou 31 anos do Dia da Liberdade de Imprensa sob o lema “Uma imprensa para o planeta – O jornalismo diante da crise ambiental. Mas em São Tomé e Príncipe o Conselho Superior de Imprensa escolheu o lema “Liberdade de imprensa e cidadania – Desafios e Responsabilidades”.

Abel Veiga