Diretor da Rádio Regional do Príncipe pediu mais apoio parta a melhoria dos serviços da comunicação social regional

Na celebração do 24º aniversário da Rádio Regional do Príncipe, o diretor da estação emissora local pediu ao poder governativo mais apoios visando a melhoria dos serviços da comunicação social regional.

«A comunicação social tem um papel preponderante para a sociedade. Tem o papel de educar, de transformar e de informar. Gostaria que a nação desse um pouco mais de atenção à comunicação social porque nos tempos que correm as exigências são maiores. Com as novas tecnologias, seria de bom tom que pudéssemos investir um pouco mais na capacitação» – pediu Manuel Afonso, diretor da Rádio regional.

A presidente da assembleia nacional de São Tomé e Príncipe, presente na celebração, destacou a importância da rádio regional no contexto de desenvolvimento da ilha do Príncipe.

«É uma parcela do território nacional e pela descontinuidade geográfica, ficamos a saber das coisas que passam na região através da vossa rádio e da televisão. É um bom trabalho que têm feito. Os 24 anos não são qualquer coisa, representa algum amadurecimento» – disse Celmira Sacramento, Presidente da Assembleia Nacional.

As instalações da rádio regional albergam também a delegação regional da TVS, a Televisão Santomense. No dia do aniversário cantou-se os parabéns e não faltou o bolo e o champanhe.

José Bouças