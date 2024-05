MLSTP pede esclarecimentos sobre o acordo militar assinado entre o governo e a Rússia

Numa carta endereçada a Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento, o grupo parlamentar do maior partido da oposição, o MLSTP, diz que «tomando o conhecimento de um acordo entre São Tomé e Príncipe e a Rússia no dia 24 de Abril, de natureza militar solicitamos que nos seja fornecido uma cópia do mesmo», lê-se na missiva que deu entrada no gabinete da Presidente do Parlamento.

A carta assinada pelo líder do grupo parlamentar Danilo dos Santos, tem data de 8 de Maio.

Após a divulgação pelo Téla Nón na edição de ontem da notícia do Sputnik (Agência de Notícias da Rússia), que dava conta da assinatura do acordo militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, a reacção do governo foi o silêncio.

Abel Veiga