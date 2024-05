MLSTP diz que o acordo militar com a Rússia é mais uma prova da falta de transparência do governo de Patrice Trovoada

Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP, considera o acordo técnico-militar assinado pelo governo de Patrice Trovoada com a Rússia, como mais uma prova evidente da falta de transparência.

«É assim que este governo tem agido com os dossiers importantes do país, com muito pouca transparência, com muito sincretismo», afirmou Jorge Bom Jesus.

O Presidente do maior partido da oposição lamentou o facto de o país ter tomado conhecimento da assinatura de um acordo de tamanha importância, através da imprensa internacional, mais concretamente da Agência russa de notícias, a SPUTNIK.

«Em momento nenhum ouvimos qualquer comunicado do conselho de ministros, a fazer referência sobre este acordo», frisou Jorge Bom Jesus.

O maior partido da oposição questiona se o Presidente da República, Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas Carlos Vila Nova teve conhecimento do acordo.

«Exige interacção entre os vários órgãos de soberania, governo, Presidente da República e a Assembleia Nacional. O Presidente da República enquanto comandante supremo das forças armadas, e sendo a defesa um sector partilhado entre o governo e o Presidente da República gostaríamos de ouvir o Presidente da República para sabermos se há alinhamento relativamente a este dossier», referiu Jorge Bom Jesus.

Segundo a constituição política de São Tomé e Príncipe, um acordo de cooperação técnico militar, deve ser assinado pelo Governo, seguidamente ratificado pela Assembleia Nacional, e só entra em vigor após a promulgação pelo Presidente da República.

No entanto, o acordo técnico-militar que o governo assinou com a Rússia na cidade de São Petersburgo, no dia 24 de abril entrou em vigor, ou seja, começou a ser implementado no dia 5 de maio.

«Isso mostra a forma ligeira como este governo lida com a gestão dos dossiers importantes do país. Está-se a colocar a carroça a frente dos bois. Só agora é que este acordo vai a Assembleia Nacional para a aprovação, quando a notícia da SPUTNIK diz que entrou em vigor no dia 5 de maio», pontuou o Presidente do MLSTP.

Por outro lado, em declarações a imprensa internacional, o primeiro-ministro Patrice Trovoada confirmou a assinatura do acordo técnico-militar com a Rússia, e considerou o acto como normal.

Abel Veiga

