União Europeia ainda não tem uma posição sobre o acordo STP-Rússia

A embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe disse que Bruxelas ainda não tem uma posição sobre o acordo militar assinado entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, mas não escondeu a inquietude da organização que representa.

O acordo militar assinado entre S. Tomé e Príncipe e a Rússia dominou, esta segunda-feira, o encontro entre o Primeiro ministro santomense e a embaixadora de União Europeia para S. Tomé e Príncipe, Gabão e a CEEAC, a comunidade económica dos estados da África Central.

«É normal que a união Europeia tenha dúvidas e preocupações face ao acordo militar entre a Rússia e S. Tomé e Príncipe. Acredito que o objetivo do primeiro-ministro santomense é dissipar essas preocupações».

A diplomata europeia disse ainda que “é um assunto que está a ser muito debatido no país, onde os parceiros precisam ter mais informações. Ouvi muitas mensagens do primeiro-ministro santomense e vou transmiti-las às minhas autoridades”.

Questionada sobre a possibilidade de o acordo com a Rússia vir a afetar as relações de S. Tomé e Príncipe com a União Europeia, Cecile Abadie avançou que é preciso calma e contenção emocional na abordagem do assunto.

«Com toda a sinceridade, temos de manter a calma e não nos emocionarmos demasiado. Há muito tempo que cooperamos em muitos sectores. Não temos qualquer intenção de ameaçar ou mudar o nosso nível de envolvimento no país. Para já, não há, absolutamente, nenhuma decisão nem consequências imediatas sobre as relações com a União Europeia».

Foi o primeiro encontro do primeiro-ministro santomense com a embaixadora da união europeia após o acordo militar que o governo de Patrice Trovoada assinou com a Rússia.

José Bouças