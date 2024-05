São Tomé e Príncipe pede ajuda à União Europeia para conseguir acordo com o FMI

A União Europeia está preocupada com a atual situação económica e social de S.Tomé e Príncipe. Bruxelas garantiu que vai continuar a apoiar o arquipélago, mas é preciso que haja também a ajuda de outros parceiros.

«A união Europeia já apoia S.Tomé e Príncipe através do programa de apoio orçamental e projetos em várias áreas. Com certeza o apoio da União Europeia, por si só, não é suficiente para dar resposta a todos os desafios que o país tem pela frente. Há uma necessidade de todos os parceiros de S. Tomé e Príncipe se coordenarem para termos uma ação conjunta que permita apoiar o país» – disse Cécile Abadie, Embaixadora da União Europeia para S.Tomé e Príncipe, Gabão e a CEEAC, a Comunidade Económica dos Estados de África Central.

A ausência do acordo com o FMI, nos últimos dois anos, tem contribuído para tornar o quadro ainda mais negro e o governo santomense pediu a União Europeia para ajudar a desbloquear a situação.

«A União Europeia está sensível em continuar a sensibilizar o Fundo Monetário Internacional porque perceberam, perfeitamente, qual é o bloqueio neste momento. Tem a ver com a GAPE que existe para a importação de combustíveis fósseis. Mas, a União Europeia também sabe que quanto mais rápido nós tivermos o programa com o FMI mais rapidamente poderemos ter outros parceiros que possam vir a apoiar S.Tomé e Príncipe no processo de transição energética e uma vez resolvido o problema de energia alimentada por combustíveis fósseis para energias renováveis, naturalmente, teremos menos necessidade na importação de combustíveis, mais divisas o país terá para dedicar à importação não só de insumos agrícolas mas de géneros alimentícios e outros tipos de necessidades» – destacou Gareth Guadalupe, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

As duas partes reuniram-se em S.Tomé em diálogo político.

O encontro de mais de cinco horas serviu para analisar a situação política, económica e social do arquipélago, as questões de cooperação bilateral e multilateral, bem com a situação regional em particular, na comunidade económica dos estados de áfrica central.

José Bouças