Pela primeira vez uma mulher assume o cargo de vice-comandante da polícia de STP

Foi promovida à patente de superintendente para depois ser empossada como a segunda figura da hierarquia da polícia de S. Tomé e Príncipe.

Teresa Santiago é a primeira mulher a assumir o cargo de vice-comandante geral da polícia nacional de S. Tomé e Príncipe.

“Estou feliz, é uma vitória para as mulheres da Polícia Nacional e vou cumprir com lealdade e dedicação pela minha instituição. É possível darmos o nosso melhor para o desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe e à segurança do país” – disse a nova vice-comandante.

A posse foi conferida pelo ministro da Defesa e Administração Interna.

“Parabéns e desejo que entenda que a segurança nacional é o fator primordial para a nossa existência. Sem a segurança não há paz e sem a paz não há o desenvolvimento” – destacou Jorge Amado, Ministro da Defesa e Administração Interna.

Teresa Santiago substitui Aurito Vera Cruz. Para trás fica o cargo de inspetora geral da polícia nacional, que passa a ser ocupado pelo intendente Agostinho Andrade.

“Aguardo de vós toda a dedicação, empenho e sapiência para o bem da nossa democracia e do nosso país” – pediu Jorge Amado.

A remodelação da estrutura de comando da polícia nacional acontece nas vésperas da incorporação de mais de duzentos e cinquenta novos agentes, para esta principal força de manutenção da ordem e segurança pública do arquipélago.

José Bouças